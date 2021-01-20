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МИД РФ выступил за развитие диалога по ДСНВ с новой администрацией США

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В министерстве иностранных дел России рассчитывают, что новая администрация США займет в диалоге по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) более конструктивную позицию. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, 20 января.

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«Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как Договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в Договоре пятилетний срок», — говорится в сообщении.

Как отметили в российском МИДе, это позволило бы РФ и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают в области международной безопасности и стратегической стабильности.

При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира, подчеркнули в дипведомстве.

Там уточнили, что видение рамок такой работы передано американской стороне в письменной форме и оно сохраняет свою актуальность.

В его основе, как добавляется в заявлении, предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий.

В МИДе считают, что нужно сфокусировать внимание на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон.

Кроме этого, важным был бы и предметный разговор по теме обеспечения безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

«Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении. Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты», — добавили в МИДе.

Там подчеркнули, что со своей стороны готовы к такой работе «на принципах равноправия и взаимного учета интересов».

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.

В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что избранный президент США Джозеф Байден постарается продлить СНВ-3, потому что это было одним из его предвыборных обещаний.

16 января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что обещания Байдена о продлении СНВ-3 звучат «весьма оптимистично». Он добавил, что США пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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