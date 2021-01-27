Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач-инфекционист заявил о невосприимчивости половины жителей Москвы к COVID-19
Спорт
Итальянская «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина
Мир
Инвесторы США подали коллективный иск на AstraZeneca за сокрытие данных
Общество
В России за сутки выявили 17 741 новый случай COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на углубленный диалог с США по вооружениям в ближайшие 5 лет
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Политика
Совет Федерации указал на нарушение свободы слова интернет-компаниями США

В Госдуме прокомментировали продление договора СНВ-3

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продление договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) позволит сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в разговоре с «РИА Новости» в среду, 27 января.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

Он назвал продление действия СНВ-3 на пять лет на существующих условиях «большим шагом навстречу стабилизации ситуации в сфере стратегической безопасности».

«Ограничения и предельно допустимые уровни вооружения, подходящего под действие Договора СНВ-3, позволят сдерживать гонку вооружений и не провоцировать другие страны к увеличению военных бюджетов», — заявил Железняк.

Он отметил, что сохранение мира и глобальная безопасность сегодня зависят в первую очередь от того, насколько крупнейшие государства смогут поддерживать конструктивный диалог и нести совместную ответственность за будущее.

Депутат напомнил, что Россия не раз заявляла, что ДСНВ «является фактически последним рубежом, способным контролировать рост ядерных арсеналов». Железняк назвал «огромной заслугой» российской дипломатии и лично президента России то, что ракетно-ядерный паритет между Москвой и Вашингтоном «сохранится в интересах мира и безопасности».

«Продление действия договора способно заложить основу для повышения доверия и развития диалога между Россией и США, в отношениях которых накопилось много неразрешенных вопросов», — сказал он.

Железняк указал, что после продления договора, можно будет в рабочем режиме обсуждать совершенствование документа, чтобы он полностью отвечал требованиям времени и международной ситуации.

Ранее в среду думский комитет по обороне одобрил законопроект о продлении ДСНВ на пять лет.

Зам главы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что Россия надеется использовать этот срок для развертывания с США углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями. Он также выразил надежду, что, несмотря на трудности отношений Москвы с Вашингтоном, в данной области странам удастся продвинуться вперед.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин приветствует продление ДСНВ российской и американской сторонами.

«Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Лицзянь считает. что это укрепит стратегическую стабильность, мир и безопасность, пишет «Газета.ру».

В июне 2020 года в Госдепе заявляли о готовности к продлению договора на определенных условиях, среди которых привлечение в данное соглашение Китая.

26 января 2021 года российский лидер Владимир Путин провел первый телефонный разговор сновым президентом США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления СНВ-3 и другие вопросы. Путин поздравил своего американского коллегу с началом работы на президентском посту.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении договора предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021