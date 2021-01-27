Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Президент России Владимир Путин назвал продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) шагом в правильном направлении. Об этом он заявил 27 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Безусловно, это шаг в правильном направлении», — сказал российский лидер, добавив, что в целом на международной арене противоречия «закручиваются по спирали».

Госдума 27 января ратифицировала соглашение о продлении договора, которое Путин внес накануне. В тот день между ним и президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили, в частности, вопрос о судьбе ДСНВ.

В законопроекте о ратификации уточняется, что исполнение договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер».

Договор между Москвой и Вашингтоном, заключенный в феврале 2011 года, продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Он также исключил возможность «односторонних уступок» со стороны России и заявил, что любые будущие договоренности возможны только на «сугубо паритетной равноправной основе».