Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

Госдума в среду, 27 января, ратифицировала соглашение о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

В законопроекте о ратификации сказано, что исполнение договора будет способствовать процессу ядерного разоружения, «в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер».

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе продление СНВ-3.

В тот же день глава российского государства внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

На следующий день комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о продлении договора на пять лет. Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля.