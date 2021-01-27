Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о продлении ДСНВ

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на пять лет. Об этом сообщил в среду, 27 января, зампредседатель комитета Юрий Швыткин.

«Только что наш комитет в качестве исполнителя одобрил данный проект закона», — сказал Швыткин «Интерфаксу».

Как рассказал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Вадим Деньгин, профильные комитеты верхней палаты парламента также рекомендовали одобрить соглашение о продлении ДСНВ на пять лет.

«Комитеты рассмотрели в предварительном порядке законопроект о ратификации и единогласно приняли решение поддержать его и рекомендовать одобрить на пленарном заседании в среду», — рассказал Деньгин ТАСС.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что российская сторона обменялась нотами с послом США в Москве Джоном Салливаном по поводу продления ДСНВ.

«Мы эти переговоры провели в последние дни. И вчера я с послом Салливаном в Москве обменялся нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении [договора]», — сообщил он.

Он добавил, что договор будет продлен на условиях Москвы, без дополнительных «довесков».

Накануне, 26 января, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Новый проект закона о продлении ДСНВ предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.