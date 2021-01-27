Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Байдена о ДСНВ
Общество
СКР возбудил дело о геноциде мирных кубанцев во время оккупации в годы ВОВ
Общество
Собянин заявил о постепенном выводе клиник Москвы из борьбы с COVID-19
Мир
На Украине прокомментировали телефонный разговор Путина и Байдена
Мир
Глава Uniper выразил уверенность в завершении «Северного потока – 2»
Экономика
Россельхозбанк в 2020 году удвоил число выданных ипотечных кредитов
Политика
Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Общество
Метеорологи предупредили о надвигающемся на Москву снегопаде
Мир
Утвержден проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

Рябков анонсировал распространение СНВ-3 на российские «Авангарды»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действие продленного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет распространяться на российские ракетные комплексы «Авангард». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы в среду, 27 января.

Стратегический ультиматум: США настаивают на подключении Китая к ДСНВ
В Москве не готовы к таким условиям для продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

По его словам, отечественная «прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система «Авангард» уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. В рамках выполнения действующего ДСНВ эту систему показали американцам.

«Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа «Авангард», если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление (СНВ-3)», — сказал замминистра.

Он исключил односторонние уступки со стороны России.

«Я хочу подчеркнуть, что любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной равноправной основе. Какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены», — заявил дипломат.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе продление СНВ-3. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

На следующий день комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о продлении договора на пять лет. Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

Рябков указал, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021