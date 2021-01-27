Рябков анонсировал распространение СНВ-3 на российские «Авангарды»

Действие продленного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет распространяться на российские ракетные комплексы «Авангард». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы в среду, 27 января.

По его словам, отечественная «прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система «Авангард» уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. В рамках выполнения действующего ДСНВ эту систему показали американцам.

«Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа «Авангард», если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление (СНВ-3)», — сказал замминистра.

Он исключил односторонние уступки со стороны России.

«Я хочу подчеркнуть, что любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной равноправной основе. Какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены», — заявил дипломат.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе продление СНВ-3. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

На следующий день комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о продлении договора на пять лет. Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

Рябков указал, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.