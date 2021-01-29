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Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора 27 января.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении.

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