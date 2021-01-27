В России призвали Конгресс США быстро ратифицировать продление ДСНВ

Россия надеется, что Конгресс США оперативно ратифицирует соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в среду, 27 января, заявил первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я хотел бы проинформировать, что сегодня российский парламент уже ратифицировал это продление, так что мяч на стороне США и мы надеемся, что это будет сделано очень быстро», ― сказал он в ходе пресс-конференции.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы лидеры обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3.

На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом член думского комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что СНВ-3 позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

Кроме того, Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе» назвал продление Договора шагом в правильном направлении.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.