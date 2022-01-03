На сайте Кремля в понедельник, 3 января, опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции.

«Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сказано в документе.

В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

Страны «ядерного клуба» обязались, в том числе, предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В частности, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

Ранее, 17 декабря, старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен заявил, что, согласно позиции Вашингтона, успешное проведение конференции участников ДНЯО могло бы дать импульс переговорам Соединенных Штатов с Россией по контролю над вооружениями.

12 декабря президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» заявил, что Москва и Вашингтон сохраняют паритет по ядерным зарядам, однако по перспективным разработкам российская сторона впереди.

Десятая обзорная конференция участников ДНЯО пройдет с 4 по 28 января 2022 года в Нью-Йорке. Обзорная конференция по ДНЯО проходит раз в пять лет. В мае 2020 года десятую встречу перенесли из-за пандемии коронавируса. В данный момент ДНЯО подписало 191 государство.