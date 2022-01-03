Прямой эфир
Политика
Путин дал ряд поручений по организации работы шахт в России
Мир
В ЕС выразили желание поучаствовать в переговорах России и США
Мир
Путин и Рахмон провели телефонные переговоры
Экономика
В МИД России напомнили об альтернативах прокачке газа через Украину
Общество
В России за сутки выявили 16 343 новых случая COVID-19
Мир
Опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав
Спорт
Россиянка Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
Мир
Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции
Общество
Москвичей предупредили о резком потеплении
Мир
В МИДе указали на роль России в подготовке заявления ядерных держав

Опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав

Опубликовано совместное заявление лидеров РФ, Китая, Британии, США и Франции
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте Кремля в понедельник, 3 января, опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — сказано в документе.

В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.

Страны «ядерного клуба» обязались, в том числе, предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В частности, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

Ранее, 17 декабря, старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен заявил, что, согласно позиции Вашингтона, успешное проведение конференции участников ДНЯО могло бы дать импульс переговорам Соединенных Штатов с Россией по контролю над вооружениями.

12 декабря президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» заявил, что Москва и Вашингтон сохраняют паритет по ядерным зарядам, однако по перспективным разработкам российская сторона впереди.

Десятая обзорная конференция участников ДНЯО пройдет с 4 по 28 января 2022 года в Нью-Йорке. Обзорная конференция по ДНЯО проходит раз в пять лет. В мае 2020 года десятую встречу перенесли из-за пандемии коронавируса. В данный момент ДНЯО подписало 191 государство.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021