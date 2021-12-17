Госдеп выразил надежду на импульс в переговорах США и РФ по ДНЯО

Вашингтон считает, что успешное проведение обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке могло бы дать импульс переговорам Соединенных Штатов с Россией по контролю над вооружениями. Об этом в четверг, на специальном брифинге старший советник Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США Томас Кантримен.

«Позитивный результат в Нью-Йорке в следующем месяце, я надеюсь, придаст, как я сказал, некоторый неопределенный импульс двусторонним переговорам», — цитирует его ТАСС.

По его словам, такое утверждение «не меняет коренным образом того, что эти обсуждения трудны».

Ранее, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Новейшая история», что РФ и США сохраняют паритет по ядерным зарядам, однако по перспективным разработкам российская сторона впереди. По словам российского лидера, со временем ряд стран будет обладать гиперзвуковым вооружением, однако РФ сможет «приятно удивить <...> партнеров». Он добавил, что с большой вероятностью в распоряжении России будут новые «средства борьбы с этим оружием».

Ранее, 20 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах при поддержке НАТО. Он уточнил, что «особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств — членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия».

Глава Минобороны подчеркнул, что российская сторона видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.