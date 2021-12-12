Путин заявил о сохранении паритета с США по ядерным зарядам

Россия и США сохраняют паритет по ядерным зарядам, однако по перспективным разработкам российская сторона впереди. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в фильме «Россия. Новейшая история», показанном 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

«Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сообщил президент РФ.

По словам Путина, со временем ряд стран будет обладать гиперзвуковым вооружением, однако РФ сможет «приятно удивить <...> партнеров». Он добавил, что с большой вероятностью в распоряжении России будут новые «средства борьбы с этим оружием».

В июле «Известия» писали, что российское супероружие, основанное на новых физических принципах, ждет учебно-боевая проверка. Минобороны планирует задействовать его в серии маневров. Речь идет о лазерах, сверхскоростных ракетах и робототехнике. О создании большинства образцов публично было объявлено лишь несколько лет назад, но сейчас все они либо уже испытаны, либо находятся на завершающих этапах принятия на вооружение.

Ранее, 20 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах.

Он уточнил, что «особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств — членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия».

Глава Минобороны подчеркнул, что российская сторона видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 15 сентября, кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. При этом она отметила, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

28 июля Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. 23 июня он также отметил, что страны альянса отрабатывают переброску войск к границам РФ и Белоруссии.

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