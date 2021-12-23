МИД РФ призвал США не ставить условий по переговорам о гарантиях безопасности

Россия ожидает, что Соединенные Штаты быстро начнут формализацию гарантий безопасности, предложенных Москвой, без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», фрагмент которого был опубликован в четверг, 23 декабря.

«Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, облечены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — отметил Рябков.

В подобной ситуации, как подчеркнул дипломат, Москва придет к заключению, что Белый дом использует происходящее как «ширму», чтобы продолжать политику «по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях».

Из-за политического курса, избранного США, дальнейшее нагнетание напряженности, вероятно, неизбежно, полагает он. По этой причине РФ призывает Вашингтон начать переговоры по гарантиям безопасности, ожидая «конкретный ответ», сказал замминистра.

«Но, понимаю так, сейчас Рождество им помешало. Дальше, наверное, будет какая-то непродолжительная пауза между католическим Рождеством и Новым годом, но больше откладывать уже нельзя», — заключил Рябков.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.