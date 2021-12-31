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В Кремле сообщили о готовности РФ И США к диалогу по вопросам безопасности

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили обоюдную готовность к диалогу по вопросам безопасности. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках, особенно в двустороннем формате.

В Кремле подчеркнули, что в целом разговор носил «откровенный и деловой характер» и был полезен обеим сторонам. Путин и Байден условились продолжать регулярные контакты на высшем уровне.

Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО в Брюсселе и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

Ожидается, что российскую делегацию в Женеве возглавит замглавы МИД России Сергей Рябков, а американскую первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее встреча президентов Путина и Байдена прошла на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Лидеры провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что Россия и США с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

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