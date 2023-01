На 10 секунд ближе к полуночи: что такое «Часы Судного дня» и почему их перевели

24 января 2023 года на 10 секунд вперед были переведены стрелки « Часов Судного дня » . Время на них символическое и символизирует напряженность обстановки в мире. Теперь часы показывают 90 секунд до так называемой ядерной полуночи — момента ядерного катаклизма. Это самое близкое к катастрофе время, на которое когда-либо устанавливались часы. В том, кто переводит стрелки и что это значит, разбирались «Известия».

Когда и для чего появились часы

« Часы Судного дня » являются символом накала на международной политической арене и развития потенциала ядерного оружия. Впервые они появились в 1947 году на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists), созданного Альбертом Эйнштейном и группой ученых-ядерщиков. Полночь на часах считается последним днем человечества, когда люди уничтожат друг друга созданными ими же технологиями.

Сами часы призваны напомнить об опасности развития и применения ядерного оружия и подтолкнуть мир к решению проблем, которые ведут к катастрофе. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

На 10 секунд ближе к полуночи Доктор Леонард Ризер, председатель правления «Бюллетеня ученых-атомщиков» переводит стрелки «Часов Судного дня» назад на 17 минут до полуночи, 26 ноября 1991 года Фото: TASS/Zuma

Как сдвигали стрелки часов раньше

За время существования часов положение стрелок на них меняли 25 раз , включая начальную установку на семь минут в 1947 году. Сначала время до донца света определял редактор «Бюллетеня» Евгений Рабинович. После его смерти в 1973 году этим стал заниматься совет по науке и безопасности при журнале. Сегодня в него входит группа из 18 экспертов с различным опытом — от политики и дипломатии до военной истории и ядерной науки. Они собираются два раза в год, обсуждают события, случившиеся в мире, и тенденции развития, после чего устанавливают время. Положение стрелок традиционно объявляется в конце января.

Впервые новое время установили в 1949 году — после испытаний атомной бомбы в Советском Союзе. С 1953 по 1960 год во время испытаний термоядерных бомб СССР и США часы показывали 23:58, а вот во время Карибского кризиса время не менялось, так как символ оставшегося у человечества времени попросту не успели перевести.

В 2018-м и 2019-м «Часы Судного дня» снова находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году. В 2020 они сдвинулись на 20 секунд вперед — 100 секунд до полуночи. После этого стрелки оставались на месте до января этого года.

На 10 секунд ближе к полуночи Американские солдаты наблюдают за атомным взрывом в пустыне Лас-Вегас, 1951 год Фото: Getty Images/Bettmann

Самым спокойным временем был 1991 год: стрелки сдвинулись сразу до 23:43. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), что означало конец холодной войны.

Почему «Часы Судного дня» перевели сейчас

Изначально метафорическое устройство должно было отражать только связанные с глобальной ядерной катастрофой угрозы. Однако в 2007 году эксперты стали учитывать и другие риски для человечества, в том числе изменения климата, биологические угрозы (например, COVID-19) и разрушение «глобальных норм и институтов».

Представители проекта пояснили, что на уменьшение метафорического времени, оставшегося у людей, в большей степени повлиял конфликт на Украине. Отмечалось, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными и при этом все три страны продолжают ядерную модернизацию и расширение в этой сфере, а также разработку гиперзвуковых ракет.

На 10 секунд ближе к полуночи Члены Бюллетеня ученых-атомщиков с часами Судного дня 2023 года в Вашингтоне Фото: Getty Images/Anna Moneymaker

Эксперты журнала выделяют ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Документ был заключен в 2021 году и продлен на пять лет, однако если стороны не возобновят переговоры, то в феврале 2026 года договор перестанет действовать, что приведет к недоверию между странами и подстегнет гонку ядерных вооружений.

Не только конфликты, но и климат

Помимо этого на положение стрелок часов повлияли климатический кризис, спонсируемые государствами кампании дезинформации и нарушение международных протоколов относительно Чернобыльского и Запорожского ядерных реакторов, возле которых ведутся боевые действия.

Ученые обеспокоены значительным расширением ядерного потенциала Китая, испытаниями ракет средней и большей дальности КНДР и ростом возможностей Ирана в области разработки ядерного оружия. Индия также продолжает модернизировать свой ядерный арсенал и разрабатывает новые системы его доставки.

На 10 секунд ближе к полуночи Активисты «Гринпис» установили часы Судного дня с лозунгом «Время вышло! Спасите климат» на воротах штаб-квартиры правительства Гонконга, 2007 год Фото: Getty Images/South China Morning Post

В то же время из-за добычи ископаемого топлива увеличиваются глобальные выбросы углекислого газа , а экстремальные погодные явления не только поражают различные районы земли, но и, по мнению экспертов, объясняются изменением климата. Все это приводит к ухудшению сельскохозяйственных условий и потере урожая.

«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и «Часы Судного дня» отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены, и это решение наши эксперты приняли нелегко», — заявила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.