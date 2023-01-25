На 10 секунд ближе к полуночи: что такое «Часы Судного дня» и почему их перевели
24 января 2023 года на 10 секунд вперед были переведены стрелки «Часов Судного дня». Время на них символическое и символизирует напряженность обстановки в мире. Теперь часы показывают 90 секунд до так называемой ядерной полуночи — момента ядерного катаклизма. Это самое близкое к катастрофе время, на которое когда-либо устанавливались часы. В том, кто переводит стрелки и что это значит, разбирались «Известия».
Когда и для чего появились часы
«Часы Судного дня» являются символом накала на международной политической арене и развития потенциала ядерного оружия. Впервые они появились в 1947 году на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists), созданного Альбертом Эйнштейном и группой ученых-ядерщиков. Полночь на часах считается последним днем человечества, когда люди уничтожат друг друга созданными ими же технологиями.
Сами часы призваны напомнить об опасности развития и применения ядерного оружия и подтолкнуть мир к решению проблем, которые ведут к катастрофе. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
Доктор Леонард Ризер, председатель правления «Бюллетеня ученых-атомщиков» переводит стрелки «Часов Судного дня» назад на 17 минут до полуночи, 26 ноября 1991 года
Как сдвигали стрелки часов раньше
За время существования часов положение стрелок на них меняли 25 раз, включая начальную установку на семь минут в 1947 году. Сначала время до донца света определял редактор «Бюллетеня» Евгений Рабинович. После его смерти в 1973 году этим стал заниматься совет по науке и безопасности при журнале. Сегодня в него входит группа из 18 экспертов с различным опытом — от политики и дипломатии до военной истории и ядерной науки. Они собираются два раза в год, обсуждают события, случившиеся в мире, и тенденции развития, после чего устанавливают время. Положение стрелок традиционно объявляется в конце января.
Впервые новое время установили в 1949 году — после испытаний атомной бомбы в Советском Союзе. С 1953 по 1960 год во время испытаний термоядерных бомб СССР и США часы показывали 23:58, а вот во время Карибского кризиса время не менялось, так как символ оставшегося у человечества времени попросту не успели перевести.
В 2018-м и 2019-м «Часы Судного дня» снова находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году. В 2020 они сдвинулись на 20 секунд вперед — 100 секунд до полуночи. После этого стрелки оставались на месте до января этого года.
Американские солдаты наблюдают за атомным взрывом в пустыне Лас-Вегас, 1951 год
Самым спокойным временем был 1991 год: стрелки сдвинулись сразу до 23:43. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), что означало конец холодной войны.
Почему «Часы Судного дня» перевели сейчас
Изначально метафорическое устройство должно было отражать только связанные с глобальной ядерной катастрофой угрозы. Однако в 2007 году эксперты стали учитывать и другие риски для человечества, в том числе изменения климата, биологические угрозы (например, COVID-19) и разрушение «глобальных норм и институтов».
Представители проекта пояснили, что на уменьшение метафорического времени, оставшегося у людей, в большей степени повлиял конфликт на Украине. Отмечалось, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными и при этом все три страны продолжают ядерную модернизацию и расширение в этой сфере, а также разработку гиперзвуковых ракет.
Члены Бюллетеня ученых-атомщиков с часами Судного дня 2023 года в Вашингтоне
Эксперты журнала выделяют ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Документ был заключен в 2021 году и продлен на пять лет, однако если стороны не возобновят переговоры, то в феврале 2026 года договор перестанет действовать, что приведет к недоверию между странами и подстегнет гонку ядерных вооружений.
Не только конфликты, но и климат
Помимо этого на положение стрелок часов повлияли климатический кризис, спонсируемые государствами кампании дезинформации и нарушение международных протоколов относительно Чернобыльского и Запорожского ядерных реакторов, возле которых ведутся боевые действия.
Ученые обеспокоены значительным расширением ядерного потенциала Китая, испытаниями ракет средней и большей дальности КНДР и ростом возможностей Ирана в области разработки ядерного оружия. Индия также продолжает модернизировать свой ядерный арсенал и разрабатывает новые системы его доставки.
Активисты «Гринпис» установили часы Судного дня с лозунгом «Время вышло! Спасите климат» на воротах штаб-квартиры правительства Гонконга, 2007 год
В то же время из-за добычи ископаемого топлива увеличиваются глобальные выбросы углекислого газа, а экстремальные погодные явления не только поражают различные районы земли, но и, по мнению экспертов, объясняются изменением климата. Все это приводит к ухудшению сельскохозяйственных условий и потере урожая.
«Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и «Часы Судного дня» отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены, и это решение наши эксперты приняли нелегко», — заявила президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.