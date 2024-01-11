Шаговая недоступность: Украина умерила аппетиты по вступлению в НАТО

Евросоюз продолжает рассматривать украинскую «формулу мира» в качестве безальтернативной в вопросе урегулирования кризиса в этой стране, заявил «Известиям» представитель ЕС Петер Стано. По сути, пресловутая «формула» — единственный подход, который продвигает Запад, несмотря на то что Москва его отвергла как не учитывающий реального положения дел. Эксперты утверждают: стратегия европейских и евроатлантических структур зашла в тупик. И хотя проблемы с поиском источников дальнейшего финансирования киевского режима уже очевидны, на Западе всё равно обещают миллиардную помощь — об этом заявили по итогам внеочередного заседания Совета НАТО – Украина. Что же касается вступления в альянс, то партнеры Киева теперь крайне аккуратны в своих посулах, хотя Зеленскому уже достаточно хотя бы «шага навстречу».

Как прошло заседание Совета НАТО – Украина

Украина возобновляет активность на международном треке и пытается реанимировать в евроатлантических структурах решение вопроса о финансовой поддержке и поставках оружия. 10 января состоялось внеочередное заседание Совета НАТО – Украина, на котором альянс опять пообещал Киеву миллиардную помощь на 2024 год. Правда, конкретики не прозвучало.

«Сегодня страны НАТО дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине обширную военную экономическую и гуманитарную помощь, многие страны НАТО напомнили о своих планах предоставить новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году», — говорится в заявлении по итогам заседания.

Очевидно, что в пакете помощи будет рассматриваться и усиление украинской ПВО на фоне интенсификации действий российских ВС в зоне проведения специальной военной операции.

Более подробной информации не появилось, однако определенные сигналы президент Украины Владимир Зеленский альянсу послать сумел: в этот же день он прилетел в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и сделал ряд заявлений.

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Поездка в Вильнюс стала первым зарубежным визитом украинского лидера в 2024 году, что не вызывает удивления: Прибалтика и Польша заработали статус главных адвокатов Киева в европейских структурах.

Примечательно, что одной из основных тем обсуждения стали перспективы вступления Украины в НАТО. Зеленский заявил, что от предстоящего летом 2024 года саммита альянса, который пройдет в Вашингтоне, ему «хочется получить хотя бы один шаг навстречу НАТО».

Такая риторика разительно отличается от настроя украинского президента перед предыдущим саммитом организации, который прошел в Вильнюсе. Тогда Зеленский пытался шантажировать альянс отказом от участия в мероприятии, если не будет четкой перспективы вступления в НАТО. На тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес даже отметил, что Украине стоило бы быть более благодарной за помощь, которую страны Запада ей оказывают.

Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

Ответ Зеленского на эту реплику тогда многим наблюдателям показался откровенно хамским: «Не понимаю вопроса. <…> Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю».

Неизвестно, ответил ли на это Уоллес, однако на следующий день после той пресс-конференции Зеленский записал восьмиминутное видео, в котором почти 50 раз повторил слово «спасибо».

Так или иначе, президенту Украины прошлым летом дали понять, что планы Киева по ускоренному вступлению в альянс провалились. Сейчас же партнеры Украины более аккуратны в своих обещаниях. На встрече 10 января Науседа заявил, что «вопроса о членстве Украины в НАТО нет, остался вопрос, когда она будет принята». При этом он добавил, что, если в Вашингтоне не случится прогресса по сравнению с итогами вильнюсского саммита, это будет «воспринято самое меньшее как неудача».

Финансирование Киева снижается

Усугубляет для Зеленского ситуацию и то, что США — главный локомотив НАТО и один из основных спонсоров ВСУ — никак не могут согласовать выделение дополнительных средств Украине. В конце декабря 2023 года Вашингтон направил последние $250 млн, а судьба дальнейшего финансирования до сих пор под вопросом.

Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

Президент США Джо Байден настаивает на выделении Киеву $61 млрд, но этому противодействуют республиканцы, которые заявляют о приоритете интересов Соединенных Штатов над помощью Украине. Прежде всего вопрос стоит об усилении безопасности границы с Мексикой, через которую в страну попадают нелегальные мигранты. Сами же натурализованные беженцы и их потомки — важная часть электората Демпартии, поэтому Белый дом не стремится ужесточать антимиграционное законодательство.

В любом случае американские власти прямо заявляют: денег станет меньше.

— Мы продолжим поддерживать Украину <…>, сколько потребуется, но это не значит, что мы будет продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который был в 2022 и 2023 годах, — заявил в начале января представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.

Подвешена судьба очередного пакета помощи и со стороны ЕС. Объединение планировало в 2024–2027 годах выделить Киеву €50 млрд, что в пересчете на год (по €12,5 млрд) уже меньше того, на что в 2023-м рассчитывал Зеленский (€18 млрд). Однако и эту сумму Евросоюз согласовать не может: против выступает Венгрия.

Правда, 9 января Politico сообщил, что премьер-министр этой восточно-европейской страны Виктор Орбан готов одобрить подобные траты, однако при условии, что необходимые суммы будут одобряться ежегодно. Такой подход может стать спасением для Украины, однако вряд ли удовлетворит Брюссель, поскольку закладывает механизм, которым Будапешт сможет пользоваться в будущем, блокируя очередные пакеты помощи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Венгрия в целом выступает последовательно за прекращение конфликта в кратчайшие сроки: страна не поставляет ВСУ летальное оружие и не позволяет транзит таких вооружений по своей территории. Однако политологи полагают, что таким образом Орбан пытается выторговывать для себя какие-то преференции со стороны ЕС, сохраняя при этом рациональные отношения с Москвой.

В Европе нарастает напряжение на фоне неопределенности дальнейшей судьбы финансирования со стороны США. В Германии, например, понимают, что в условиях, когда Вашингтон всё меньше и меньше готов тратить на Украину, невозможно будет обеспечить полноценную поддержку Киева только за счет собственных средств, заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

— Если бы Германии пришлось делать это всё в одиночку, ей бы это стоило 16% ВВП. Этого не произойдет. Все понимают, что победы Украины не будет, и на Западе просто пытаются обеспечить Киеву как можно более сильную позицию для переговоров, — сказал Нольте.

При этом он подчеркивает, что конфликт с Россией и поддержка Украины сейчас для Запада приобрели больше ценностное и идеологическое наполнение.

— Если Украина проиграет, это станет шоком для Запада, который десятилетиями считал свое превосходство, в том числе моральное, чем-то само собой разумеющимся. На Западе считалось нормальным играть роль мирового полицейского где угодно. Конфликт на Украине и период после него также окажут значительное влияние на Запад, его будущее и его мировую политику, — подчеркнул германский депутат.

У Запада нет плана Б

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Несмотря на очевидные проблемы, с которыми сталкиваются США и страны Евросоюза при обсуждении финансирования Киева, ЕС не рассматривает возможность изменения подходов к урегулированию конфликта. В ответ на соответствующий запрос «Известий» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ответил, что единственный вариант, который рассматривается в Брюсселе, — пресловутая «формула мира», которую пытается продвинуть Зеленский на международной арене. Очевидно, такой подход предполагает продолжение поставок оружия и отказ от мирных переговоров.

— Продолжаются мирные усилия — особенно по предложенной Украиной «формуле мира». ЕС поддерживает эту формулу, основанную на уважении украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности, которые защищаются Уставом ООН. «Формула мира» — единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира, — заявил Стано.

В России же последовательно подчеркивают, что «формула мира», предлагаемая Киевом, не учитывает ситуации на земле, а также, по сути, скорее представляет набор ультиматумов, предполагающих фактически капитуляцию РФ, на что Москва, разумеется, не пойдет. Сама же «формула», по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, «являет собой просто плод больного воображения».

Фото: Global Look Press/Cover Images

— Потому что, чего бы там ни было написано в качестве «виньеточек»: продовольственная безопасность, энергобезопасность, — главное — «Россия, уходи на границу 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс», — заявил Лавров в конце декабря прошлого года.

Об этом же говорят и эксперты. «Дело в том, что ключевая основополагающая позиция, в рамках которой предлагается вести диалог с РФ, — это вопрос, связанный с территориями. Согласно Конституции России, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР входят в состав РФ. И здесь никаких диалогов, дискуссий быть не может. Как следствие этого, в этой переговорной плоскости мы наблюдаем абсолютный тупик. Пока не изменится эта позиция со стороны Запада, ни о каких переговорах речи быть не может», — сказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Политолог констатирует, что страны коллективного Запада не готовы к моральному компромиссному диалогу и поиску подходов к полноценному комплексному урегулированию конфликта, а поэтому, очевидно, ЕС и НАТО по отдельности и сообща продолжат делать ставку на развитие военных действий.

Петер Стано в разговоре с «Известиями» также сделал акцент на удары российских ВС по предприятиям военно-промышленного комплекса в разных городах Украины, которые Минобороны РФ произвело в конце декабря 2023-го – начале января 2024-го. Но в его ответе не упоминаются атаки ВСУ по жилым кварталам российского Белгорода, в результате которых погибли 25 человек.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

При этом со стороны Запада в принципе не последовало никакой реакции, а целенаправленные удары запрещенными кассетными боеприпасами по гражданским объектам в Белгороде в ЕС предпочитают называть «правом Украины на самооборону».

Российские эксперты не ожидают, что Евросоюз признает нарушение норм ведения боевых действий. «Речь вряд ли пойдет не то что об осуждении, но даже о минимальном освещении происходящей трагедии. Прежде всего потому, что сами факты целенаправленного убийства украинскими военными мирных граждан России и разрушения гражданской инфраструктуры не вписываются в формируемую Западом пропагандистскую картину мира, в рамках которой наша страна провозглашена «абсолютным злом», а украинский режим играет роль «героев», — объясняет старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Ляховенко.

Однако политолог не исключает, что трагедию в Белгороде отдельные политические элиты на Западе смогут использовать, если по каким-то причинам захотят применить этот сюжет для реализации своих частных интересов. Но такого подхода пока не стремится продемонстрировать ни одна из стран ЕС или НАТО.