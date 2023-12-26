«Никаким обещаниям с американской стороны доверять нельзя»

США в 2024 году сократят поддержку Киева и даже могут пойти на мирную сделку с РФ, считает бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас. Тем не менее он предупредил: потенциальный «Минск-3» станет лишь очередным обманом со стороны Запада, которому необходима передышка. В целом же политика Соединенных Штатов, вне зависимости от исхода предстоящих американских выборов, в отношении Москвы останется крайне враждебной. При этом, по словам Джатраса, миллиардер Трамп с вероятностью 90% станет кандидатом от Республиканской партии, но вряд ли сможет одержать победу. Почему сейчас американский истеблишмент относится к РФ хуже, чем к СССР, и стоит ли ожидать новых санкций — в эксклюзивном интервью американского эксперта «Известиям».

«Весь политический класс США враждебно относится к России»

— Рейтинг Дональда Трампа в декабре впервые превысил показатели Джо Байдена, 47% против 43%. Каковы шансы Трампа баллотироваться, учитывая историческое решение Верховного суда Колорадо о запрете ему участвовать в праймериз, а также многочисленные расследования в отношении него?

— По моему мнению, Трамп с вероятностью 90% будет кандидатом от Республиканской партии, но с вероятностью менее 5% выиграет выборы в ноябре 2024 года. Имейте в виду, что в США проводятся не одни национальные выборы, а в 50 штатах. Таким образом, национальный опрос Трампа против Байдена практически не имеет смысла. Только около 10-12 колеблющихся штатов могут изменить ситуацию. Остальные принадлежат либо к демократическому, либо к республиканскому лагерю. Таким образом, если Трамп не будет участвовать в голосовании лишь в нескольких из этих штатов, выборы закончатся еще до их начала. Фактически, простого исключения его из избирательных бюллетеней, например, в Пенсильвании, где очень пристрастный губернатор-демократ и генпрокурор, почти наверняка будет достаточно для его поражения. Колорадо же последние лет 10 не считается колеблющимся штатом, так что само по себе это не имеет большого значения. Однако их примеру могут последовать другие штаты. Я думаю, что независимо от того, кто станет кандидатом от Демократической партии, Байден или кто-то другой, этот человек с высокой долей вероятности победит.

Справка «Известий» Верховный суд штата Колорадо вынес вердикт в отношении Дональда Трампа на основании 14-й поправки к Конституции. Она запрещает занимать должность на службе Соединенным Штатам в случае «участия в мятеже или восстании против США либо помощи или поддержки их врагам». Суд ссылается на события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, вдохновившись его речью об «украденных» у него выборах, отправились на штурм Капитолия, в результате чего погибли пять человек. Это значит, что Трамп не сможет участвовать в первичных выборах кандидатов от Республиканской партии на пост президента в 2024 году в штате Колорадо. Шаг ВС Колорадо стал прецедентом, однако его исполнение пока отложено до января. Предвыборный штаб Трампа уже заявил, что оспорит решение в Верховном суде США.

— Как итоги предстоящих выборов повлияют на отношение Вашингтона к Москве?

— Помимо того, что я считаю крайне маловероятным избрание Трампа, шансы на существенные изменения в политике США по отношению к Москве в обозримом будущем практически равны нулю. За исключением Трампа и, возможно, Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего (будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. — «Известия»), весь политический класс США враждебно относится к России, причем в гораздо большей степени, чем они были настроены по отношению к СССР, который, по их мнению, по крайней имел имел «прогрессивную» идеологию. А даже если Трамп каким-то чудом победит, он вряд ли добьется изменений. Я знаю из достоверных источников, что он ничему не научился из неудач своей администрации в 2017-2021 годах, вызванных в значительной степени его ужасным кадровым подбором из стандартного неоконсервативного пула «талантов» Республиканской партии. Он повторит ту же ошибку и в 2025 году, в случае избрания.

— Конгресс ограничил возможность президента США выходить из НАТО в одностороннем порядке. Очевидно, это законодательство, что называется, принимается «под Трампа». Действительно ли он хочет вывести Штаты из альянса или это лишь предвыборная риторика демократов?

— Это страховка от чего-то, что в любом случае сейчас очень маловероятно. В конце 2016 года двухпартийный истеблишмент действительно ошеломила неожиданная победа Трампа. Они были в ужасе от того, что он заблокирует ожидающееся вступление Черногории в альянс и даже пытались добиться одобрения вступления через контролируемый тогда республиканцами сенат прямо в день инаугурации Трампа. Вскоре стало ясно, что его администрация не заинтересована в прекращении расширения НАТО. В конечном итоге, членство Черногории одобрили. По моему мнению, «натофилы» могут спать спокойно. Им не о чем беспокоиться. Теперь конгресс просто не рискует, поэтому и принял такой закон. При этом, даже если Трамп снова победит, нет никаких признаков того, что он об этом думает.

— Республиканское большинство в палате представителей проголосовало за начало официального расследования с целью импичмента Байдену. Насколько вероятен такой сценарий? Сможет ли вице-президент Камала Харрис сплотить демократический электорат перед выборами, в случае вынесения импичмента?

— Республиканцы продолжат говорить о «преступной семье Байдена», но неясно, объявят ли импичмент, независимо от того, какие факты удастся выяснить в ходе расследования. Во-первых, они почти наверняка знают, что сенат, возглавляемый демократами, не осудит его. Во-вторых, они понимают, что, как и приостановка работы правительства, импичмент, особенно провалившийся, плохо скажется на репутации республиканцев, учитывая контроль демократов основных СМИ. Если же всплывет что-то настолько ужасное, что даже сенат будет вынужден отстранить Байдена, он всегда может сказать, что уходит в отставку по состоянию здоровья. В таком случае, на мой взгляд, его может заменить, например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Почти наверняка это будет не Харрис, которая непопулярна даже среди демократов.

«Финансирование Украины сталкивается с рядом проблем»

— Представители Демпартии неоднократно заявляли, что их ключевая цель на украинском направлении — нанести стратегическое поражение России на поле боя. Может ли этот тренд измениться, если на выборах победит другой кандидат от демократов, а не Джо Байден? И может ли потенциальным посредником в переговорах между РФ и Западом стать например экс-канцлер Германии Ангела Меркель?

— Нет. Как я уже отмечал, ненависть двухпартийного истеблишмента США к посткоммунистической России непримирима и неизменна. Вот почему, учитывая тот факт, что Украина неизбежно проиграет, от Вашингтона нельзя ожидать никаких разумных переговоров по прекращению конфликта. Вместо этого, обеспокоенные кризисом в Газе и соперничеством с Китаем, они прибегнут к обману, который мы уже видели в Минских соглашениях, надеясь, что русские снова попадутся на ту же уловку, согласившись на прекращение огня в обмен на пустые заверения о будущем Украины. Единственное, что может поменять картину, — это фундаментальная встряска США, которая заменит нынешний морально и духовно больной «персонал» совершенно новыми кадрами. На самом деле, это может произойти в ближайшие несколько лет, но не в результате обычного политического или избирательного процесса, а после внутреннего кризиса, сравнимого с тем, что пережила Россия в 1990-х годах.

Повторюсь: любая «сделка», согласованная с Вашингтоном в нынешних условиях, может быть лишь обманом в стиле «Минска-2». А то, что это обман — признала даже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Никаким заверениям и обещаниям с американской стороны доверять нельзя. Такая сделка будет заключаться только с целью получить передышку для предотвращения полного, унизительного поражения, подобного фиаско в Афганистане, но с гораздо более разрушительными последствиями для дальнейшей жизнеспособности НАТО и «наложницы» альянса — ЕС.

— Если же все таки допустить факт переговоров, кто бы мог занять роль посредника в них? Может ли это быть, к примеру, Китай или экс-канцлер Ангела Меркель, о чем в последнее время писали СМИ?

— Если бы такие переговоры действительно состоялись, Меркель, злоупотребившая доверием Москвы, не стала бы подходящей кандидатурой. Китай также не может выступать посредником, поскольку стоит следующим (после России. — «Известия») в списке «целей» Вашингтона.

— Конгресс так и не согласовал до ухода на рождественские каникулы законопроект, предполагающий финансирование Украины на $61 млрд. Все больше сомневаются в целесообразности поддержки Киева и некоторые европейские страны. Можно ли ожидать, что в 2024 году поддержка Украины действительно сократится?

— Да. Финансирование Украины сталкивается с рядом проблем: отсутствие правдоподобного сценария победы; истощение запасов оружия США и ЕС для отправки на Украину, а также человеческих ресурсов самой Украины; повышение осведомленности о коррупции в стране и неэффективной политике Владимира Зеленского; и, прежде всего, конкурирующие требования Израиля и Тайваня, а также желание республиканцев укрепить южную границу США. Американцы не любят неудачников, а Украина — неудачница. Хотя некоторые политики по-прежнему будут хотеть вкладываться в ВПК (который затем финансирует их же кампании) и считать все, что убивает русских, «победой». Однако у них заканчиваются украинцы, которыми можно пожертвовать ради этой цели.

— США и ЕС подвели под санкции уже практически все секторы экономики РФ. Специалисты утверждают, что дальнейшие ограничения вводить будет еще сложнее, поскольку они существенно бьют по самим странам. Какова вероятность, что Вашингтон все еще может ввести в 2024 году меры, которые будут чувствительны для российской экономики?

— США, конечно, попытаются, но у них заканчиваются санкции. Даже люди с низким интеллектуальным уровнем осознают, что эти меры нанесли гораздо больший ущерб экономике Европы, чем России. Поэтому Вашингтон предпримет шаги по объявлению новых санкций против РФ, но, на самом деле, они ни к чему не приведут. Это будет чисто демонстрирование позиции. Между тем, по мере того, как боль европейской общественности усиливается, мы увидим больше таких лидеров, как премьер-министр Виктор Орбан в Венгрии, его коллега Роберт Фицо в Словакии и президент Зоран Миланович в Хорватии.

«Нетаньяху имеет больший контроль над политикой США, чем Байден»

— СМИ писали, что США требовали от Израиля завершить операцию в секторе Газа, которая вызывает противоречивые оценки по всему миру, до конца 2023 года. Судя, по всему, Израиль не особо стремится выполнить это требование. Какие рычаги влияния на ситуацию в регионе остаются у Соединенных Штатов? Может ли Вашингтон пойти на сокращение финансирования Израиля? Как вы оцениваете готовность США к активному проведению анонсированной Пентагоном операции в Красном море для защиты свободной навигации?

— По моему мнению, любые призывы США к сдержанности — это все на показ. Грубо говоря, премьер-министр Биньямин Нетаньяху имеет больший контроль над политикой США, чем Джо Байден. Так что не может быть и речи ни о рычагах, ни о сокращении финансирования. Что касается миссии в Красном море, ее течение зависит от того, насколько Вашингтон беспокоят действия хуситов, атакующих корабли, вкупе с потенциальной уязвимостью ВМС США в регионе в случае эскалации там конфликта.

— Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова без колебаний нанести ответный ядерный удар по Штатам. В целом, риторика вокруг ядерной программы Северной Кореи в последнее время усиливается. Могут ли США в нынешней ситуации пойти на радикальную эскалацию на Корейском полуострове для сдерживания КНДР? Например, использовать ПРО Сеула и Токио против ракет Пхеньяна или создать военный альянс США — Южная Корея — Япония («азиатское НАТО»)?

— Есть основания полагать, что перед лицом надвигающегося поражения на Украине, Вашингтон ищет возможности на других театрах военных действий создать проблемы для субъектов, дружественных Москве. Это объясняет все более провокационные действия албанских «властей» против сербов в северном Косово, усиление израильских ударов по Сирии и, судя по всему, безответное «воровство» Западом Армении прямо под носом у Москвы (имеется в виду стремление Вашингтона и некоторых европейских стран усилить сотрудничество с Ереваном. — «Известия»). Поэтому не станут удивлением и провокационные действия в других районах, таких как Тайваньский пролив и Корейский полуостров. Угрозы Ким Чен Ына направлены на противодействие подобным провокациям. Но я не представляю, как США будут использовать такие системы ПРО, если только северокорейские ракеты не будут выпущены прямо по Японии и Южной Корее. Не думаю, что наши двусторонние оборонные пакты с Токио и Сеулом будут иметь большое значение. С другой стороны, в 2021 году администрация Байдена подписала соглашение о создании альянса AUKUS с Великобританией и Австралией. Так что JAKOUS исключать нельзя.