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Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране

Какое государство помимо Венгрии могло бы стать посредником между Москвой и Киевом
Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, сообщил «Известиям» высокопоставленный источник. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всё еще может стать посредником между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования конфликта. Впрочем, в МИД РФ подчеркнули: на сегодня Украина и ее западные партнеры не демонстрируют готовности договариваться с Россией. Тем не менее в экспертном сообществе считают, что, вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО.

Возможная площадка для переговоров

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью «Известиям»: Будапешт всё еще готов оказать Москве и Киеву свои посреднические услуги. И напомнил, что еще в феврале 2022 года он разговаривал об этом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В России не отвергают подобные предложения. Как отметил высокопоставленный источник, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Однако главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией.

— Мы ни за кем бегать не собираемся, — отметил он.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, март 2022 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Переговоры Москвы и Киева по урегулированию российско-украинского конфликта проходили в феврале–марте 2022 года — сначала при посредничестве Белоруссии, а затем — Турции. Позже по инициативе Киева переговорный процесс оказался заморожен. В интервью украинским СМИ, опубликованном в конце ноября, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия признался, что Украина решила прекратить переговоры с Россией после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (2019–2022) уговорил президента Владимира Зеленского продолжить боевые действия.

Впрочем, в российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Украина и Запад не демонстрируют готовности договариваться с Москвой. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил «Известиям», что пока Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада воевать до последнего украинца.

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— Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество — это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры, — сказал он. — Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией (Владимир Зеленский подписал закон о невозможности диалога с РФ, пока президент страны — Владимир Путин. — «Известия»), и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам.

Дипломат подчеркнул, что Россия, как и прежде, готова достигать целей СВО политико-дипломатическим путем. 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка, декабрь 2023 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

15 апреля 2022 года Россия передала Киеву согласованный переговорными группами проект договора. По оценке главы российской делегации Владимира Мединского, он был утвержден на 75%. Владимир Путин позже раскрыл детали этого документа, который назывался «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Известно, что Москва требовала отказа Киева от вступления в НАТО, и это должны были признать постоянные члены СБ ООН — Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Кроме того, договор регулировал бы численность боевой техники и военнослужащих ВСУ. Так, Украина предлагала ограничить свою армию до 250 тыс. человек, Россия же настаивала на том, чтобы в соседней стране было не более 85 тыс. военнослужащих. Наконец, РФ требовала признать Крым российской территорией, а ЛНР и ДНР — независимыми республиками.

Мирные инициативы

С начала СВО многие крупные государства вызывались стать посредниками в урегулировании столь масштабного конфликта. Дальше всех продвинулась Турция: на территории Анкары не только договаривались о прекращении огня и будущих принципах взаимодействия Москвы и Киева, но и вели диалог по вывозу зерна с Украины. Впрочем, заключенная в июле 2022 года в Стамбуле зерновая сделка продержалась всего один год: 17 июля РФ объявила, что против ее продления.

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В феврале 2023 года свой мирный план представил Китай, который содержал 12 пунктов. Он включал призыв Пекина о возобновлении мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта. КНР подчеркнула, что готова играть «в этом отношении конструктивную роль». В июне президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирный план из 10 пунктов, исходящий от африканских стран. Представил свой мирный сценарий и президент Бразилии Лула да Силва: в апреле он предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине. Свое слово высказывали Индонезия, Ватикан, а летом писали, что над планом по урегулированию конфликта работают Индия и Франция.

Некоторые страны альянса могли бы предоставить площадку для переговоров и выступить в роли посредника, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Но больше шансов всё же у стран, не входящих в ЕС и НАТО, уверен он.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, март 2022 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Венгрия и, возможно, даже Словакия могли бы стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии, — отметил Безпалько. — Индия по крайней мере представляет собой достаточно весомую силу в мировой политике, и она нейтральна в отношении украинского кризиса. У нее есть свои отношения как с Россией, так и с западным миром.

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Впрочем, Безпалько не исключает, что страной-посредником могло бы стать и ближневосточное государство или даже постсоветская республика, к примеру, такая как Узбекистан.

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