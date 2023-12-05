Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, сообщил «Известиям» высокопоставленный источник. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всё еще может стать посредником между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования конфликта. Впрочем, в МИД РФ подчеркнули: на сегодня Украина и ее западные партнеры не демонстрируют готовности договариваться с Россией. Тем не менее в экспертном сообществе считают, что, вероятнее всего, роль посредника может достаться стране, не входящей в блок НАТО.
Возможная площадка для переговоров
На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью «Известиям»: Будапешт всё еще готов оказать Москве и Киеву свои посреднические услуги. И напомнил, что еще в феврале 2022 года он разговаривал об этом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
В России не отвергают подобные предложения. Как отметил высокопоставленный источник, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Однако главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией.
— Мы ни за кем бегать не собираемся, — отметил он.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле, март 2022 года
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию российско-украинского конфликта проходили в феврале–марте 2022 года — сначала при посредничестве Белоруссии, а затем — Турции. Позже по инициативе Киева переговорный процесс оказался заморожен. В интервью украинским СМИ, опубликованном в конце ноября, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия признался, что Украина решила прекратить переговоры с Россией после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (2019–2022) уговорил президента Владимира Зеленского продолжить боевые действия.
Впрочем, в российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Украина и Запад не демонстрируют готовности договариваться с Москвой. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил «Известиям», что пока Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада воевать до последнего украинца.
— Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество — это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры, — сказал он. — Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией (Владимир Зеленский подписал закон о невозможности диалога с РФ, пока президент страны — Владимир Путин. — «Известия»), и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам.
Дипломат подчеркнул, что Россия, как и прежде, готова достигать целей СВО политико-дипломатическим путем. 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Последствия обстрела Донецка, декабрь 2023 года
15 апреля 2022 года Россия передала Киеву согласованный переговорными группами проект договора. По оценке главы российской делегации Владимира Мединского, он был утвержден на 75%. Владимир Путин позже раскрыл детали этого документа, который назывался «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Известно, что Москва требовала отказа Киева от вступления в НАТО, и это должны были признать постоянные члены СБ ООН — Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Кроме того, договор регулировал бы численность боевой техники и военнослужащих ВСУ. Так, Украина предлагала ограничить свою армию до 250 тыс. человек, Россия же настаивала на том, чтобы в соседней стране было не более 85 тыс. военнослужащих. Наконец, РФ требовала признать Крым российской территорией, а ЛНР и ДНР — независимыми республиками.
Мирные инициативы
С начала СВО многие крупные государства вызывались стать посредниками в урегулировании столь масштабного конфликта. Дальше всех продвинулась Турция: на территории Анкары не только договаривались о прекращении огня и будущих принципах взаимодействия Москвы и Киева, но и вели диалог по вывозу зерна с Украины. Впрочем, заключенная в июле 2022 года в Стамбуле зерновая сделка продержалась всего один год: 17 июля РФ объявила, что против ее продления.
В феврале 2023 года свой мирный план представил Китай, который содержал 12 пунктов. Он включал призыв Пекина о возобновлении мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта. КНР подчеркнула, что готова играть «в этом отношении конструктивную роль». В июне президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирный план из 10 пунктов, исходящий от африканских стран. Представил свой мирный сценарий и президент Бразилии Лула да Силва: в апреле он предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине. Свое слово высказывали Индонезия, Ватикан, а летом писали, что над планом по урегулированию конфликта работают Индия и Франция.
Некоторые страны альянса могли бы предоставить площадку для переговоров и выступить в роли посредника, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Но больше шансов всё же у стран, не входящих в ЕС и НАТО, уверен он.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле, март 2022 года
— Венгрия и, возможно, даже Словакия могли бы стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии, — отметил Безпалько. — Индия по крайней мере представляет собой достаточно весомую силу в мировой политике, и она нейтральна в отношении украинского кризиса. У нее есть свои отношения как с Россией, так и с западным миром.
Впрочем, Безпалько не исключает, что страной-посредником могло бы стать и ближневосточное государство или даже постсоветская республика, к примеру, такая как Узбекистан.