НАТО еще подождать: Украина опять не приблизилась к вступлению в альянс

«Историческое» заседание Совета Украина – НАТО, которое прошло 29 ноября, можно считать чисто символическим, а сам формат, скорее всего, уже исчерпал себя, считают эксперты. Присутствие на нем главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы должно убедить членов альянса продолжать военную поддержку, хотя этому уже сопротивляются некоторые страны Восточной и Южной Европы. Что пообещали в Брюсселе министры иностранных дел Киеву — в материале «Известий».

О чем договорилось НАТО с Украиной

В Брюсселе состоялось заседание Совета Украина – НАТО, которое впервые прошло на уровне министров иностранных дел. В нем по приглашению альянса участвовал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По итогам встречи НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 год. Она включает кооперацию альянса с Киевом, в частности, по энерго- и кибербезопасности, а также по инновациям. Кроме того, министры согласовали обещанные рекомендации по реформам, необходимым для вступления восточноевропейского государства в блок. Они касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и поддержки прав человека, включая различные меньшинства. В то же время главы МИД стран НАТО обязались регулярно оценивать прогресс. Украина, в свою очередь, подтвердила приверженность к продолжению реформ, в том числе в области безопасности.

При этом в программу не включены поставки летального оружия. Это, однако, не помешало Дмитрию Кулебе заявить, что украинские ВС де-факто становятся армией альянса. Также идет подготовка проектов по разминированию, реабилитации раненых солдат и развитию оборонно-промышленного потенциала страны. Кроме того, на встрече заявили о проработке дорожной карты для перехода Украины к «полной оперативной совместимости с альянсом». В частности, речь идет о соответствии оборудования и стандартов советских времен натовским.

Как подчеркнул на пресс-конференции генсек блока Йенс Столтенберг, все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. По его словам, прошедшая встреча с Кулебой как раз демонстрирует: страна становится всё ближе и ближе к вступлению. При этом касаемо сроков, норвежец сказал буквально следующее: «Однажды Украина сядет за этот стол в качестве полноправного члена нашего альянса». Слова генсека, по сути, подтверждают то, что ничего нового по итогам заседания не произошло.

Фото: REUTERS/SAUL LOEB

— Формат Совет Украина – НАТО, наверное, исчерпал себя. В рамках этого сотрудничества существуют понятные и давно уже озвученные направления, связанные с мягким втягиванием Украины в НАТО, которое заключается в выполнении требований, — заметил политолог Денис Денисов.

Кроме того, никто не отменял критерия, которого фактически придерживаются в НАТО в последние годы: новые кандидаты не должны быть вовлечены в территориальные споры и конфликты, добавил он. Иначе новый союзник, по сути, втянет Североатлантический блок в то или иное вооруженное противостояние с другой страной.

— Ну и, собственно, вся эта дискуссия длится уже много лет. Сейчас же вряд ли вступление может быть до окончания СВО, — уверен Денис Денисов.

Стоит отметить, что среди союзников по НАТО нет единого мнения и подхода по вступлению Украины в альянс.

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

— Выделяются же, конечно, такие страны, как Турция, Венгрия, Словакия, Кипр, а также ряд южных стран, включая, например, Болгарию, в которых большинство населения уже выступает не только против членства Украины, но и против ее военной поддержки. Причем это официальные данные европейского исследования, которое проводится регулярно, — рассказал Денис Денисов.

Сразу после заседания та же Венгрия подчеркнула, что Украина сейчас не может стать членом НАТО. По словам главы МИДа Петера Сийярто, Киев нарушает права нацменьшинств и, кроме того, вступление в альянс привело бы к третьей мировой войне. Ранее, например, президент Болгарии Румен Радев выступил против ускоренного присоединения Украины к НАТО. А Словакия после прихода к власти Роберта Фица и вовсе заявила о том, что не будет оказывать военную поддержку соседней стране. Раньше тот же Фицо угрожал наложить вето на присоединение Украины к НАТО.

Что касается западных стран, то в основном лидеры этих государств довольно сдержанно комментируют ускоренный процесс принятия Украины в альянс. «Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс», — сказал ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Наиболее активно продвигают интеграцию Украины в НАТО прибалтийские республики или Польша. Что касается, например, Польши, то значительное ухудшение отношений с Украиной в последнее время не изменит крайне негативную позицию Варшавы по поводу политики РФ. Это не заставить и заблокировать, по крайней мере на бумаге, скорейшее вступление Украины в НАТО, поделился мнением в беседе с «Известиями» и.о. завкафедрой прикладного анализа международных процессов МГИМО, ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО Игорь Истомин.

Очередь из украинских грузовиков возле польско-украинской границы, 19 ноября 2023 года Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Россия же всегда настаивала на нейтральном статусе Украины, что не раз подчеркивал президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне заявил, что НАТО нацелено на сдерживание РФ и лишь приносит в жертву народ Украины.

Продолжится ли военная поддержка Киева

Куда конкретней во время заседания в Брюсселе была обозначена поддержка в противостоянии с Россией, действия которой, по словам Столтенберга, угрожают безопасности Европы и стабильности всей международной системы.

Он уверен, что страны-союзники продолжат предоставлять Киеву беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Так, на днях Германия заявила о выделении $8 млрд на военную поддержку, а Нидерланды — о $2,5 млрд. Кроме того, на прошлой неделе 20 союзников НАТО создали коалицию по противовоздушной обороне. В Румынии открылся европейской центр подготовки пилотов F-16. При этом Столтенберг не смог назвать точную дату поставки Киеву истребителей. Также стало известно, что США планируют закупить у Греции для Украины 75 тыс. снарядов, предположительно, на $47 млн, пишет греческий портал Pentapostagma.

Примечательно, что заявления о продолжающейся поддержке звучат на фоне усталости Запада от военного конфликта. Это понимают и на Украине. За год доля граждан этой страны, которые считают, что помощь Киеву ослабла, выросла в два раза (с 15 до 30%), показали результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Впрочем, на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что на встрече министров не увидел «признаков усталости».

Энтони Блинкен Фото: REUTERS/SAUL LOEB

Тем не менее прошедшее заседание Совета Украина – НАТО можно считать чисто символическим, уверены эксперты.

— Это был способ отразить дальнейшее сближение Украины с блоком, потому что в общем-то не было дано никаких твердых конкретных обещаний относительно перспектив вступления. Поэтому здесь больше символический жест, — сказал Игорь Истомин.

Заседание важно в первую очередь для украинской стороны, считает он. Киеву очень нужно было провести встречу с министрами западных стран, особенно когда активизировались разговоры относительно возможной компромиссной позиции Украины в конфликте. Ей нужно было доказать скептически настроенным странам необходимость дальнейшего продолжения конфликта, резюмировал эксперт.