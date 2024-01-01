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«Мы тоже хотим завершить конфликт, только на наших условиях»

Путин в первый день Нового года обсудил с бойцами ситуацию в зоне СВО и поделился своими чувствами в связи с ударом по Белгороду
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Россия не оставит безнаказанным ни одно преступление ВСУ, в том числе удар по Белгороду 30 декабря, унесший жизни 25 человек. Об этом Владимир Путин заявил 1 января на встрече с военнослужащими в госпитале им. А.А. Вишневского. Глава государства назвал произошедшее терактом, поскольку это был целенаправленный удар по гражданскому населению. При этом противником России Владимир Путин назвал даже не Киев, а Запад, который руками украинцев «решает свои вопросы». Как меняется ситуация на поле боя и может ли Москва ответить на атаки ВСУ зеркально, — в материале «Известий».

Как президент отреагировал на обстрел Белгорода

В первый день нового года Владимир Путин встретился с участниками спецоперации. 1 января он приехал в Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского, где поговорил с бойцами, которые проходят лечение. Глава государства интересовался у них как идет реабилитация, нет ли проблем с жилищными вопросами, и каково их настроение в целом.

Участники встречи достаточно оживленно и откровенно говорили с Владимиром Путиным, однако о своих личных трудностях и проблемах президенту они рассказывать не стали. Их больше интересовало мнение главы государства о ситуации в зоне СВО и его отношение к трагическим событиям последних дней, а именно — массированному украинскому обстрелу Белгорода 30 декабря, в результате которого по последним данным погибли 25 человек и более 100 находятся в больницах. В частности, одного из бойцов волновало, нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника. В ответ на это президент признался, что у него тоже «все кипит» от этой атаки ВСУ по Белгороду.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками СВО

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына


— Они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед новым годом. Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками, — сказал президент.

Но РФ, подчеркнул он, бьет только по военным объектам и продолжит действовать именно таким образом.

— Нет сомнений в том, что Украина — террористическое государство и в том виде, что сейчас, оно просто должно прекратить свое существование. И удары по мирным городам — теракты, основная цель которых убить и запугать население. Мы никогда не будем действовать теми же методами, хотя иногда и подмывает желание отомстить, — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

Он подчеркнул, что Россия поражает исключительно объекты украинской военной инфраструктуры, в том числе один прилет пришелся на городской отель, где на самом деле был расположен штаб ВСУ и инструкторы НАТО.

Какова ситуация в зоне спецоперации

При этом противником РФ президент назвал совсем не Украину, а Запад, который помогал киевскому режиму бороться с Россией, и «их руками решает свои вопросы».

— Сама Украина для нас — не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя — это, в основном, на Западе, — сказал он.

Киев скоро ждет быстрое исчерпание западных вооружений. Владимир Путин привел данные об использовании американских боеприпасов ВСУ: украинская армия тратит 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят всего 14 тыс. в месяц.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин (в центре) во время встречи с военнослужащими ВС РФ - участниками СВО

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент в целом удовлетворительно оценивает ход специальной военной операции: ситуация на поле боя меняется, и противник постепенно «сдувается», заявил президент. Тем временем способности и возможности Вооруженных сил России постоянно и кратно возрастают, и более того, РФ в зоне СВО держит стратегическую инициативу в своих руках.

Не удалось сломить и российскую экономику после ухода западных компаний с рынка РФ. Уровень безработицы в стране минимален за всю историю — 2,9%, реальные доходы людей выросли, а ВВП РФ по итогам завершившегося года вырос на 3,5%, отметил президент. Это говорит об устойчивости экономики РФ, украинская же — полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат руководители страны, считает глава государства.

— Те, кто еще вчера говорили о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях, — добавил он.

1 января Владимир Путин в Ново-Огареве встретился с военнослужащими – участниками СВО разных видов и родов Вооруженных сил России с отдельных участков боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Сперва они подняли бокал шампанского в честь праздника, а после более подробно пообщались за обедом.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит в Ново-Огареве встречу с военнослужащими - участниками СВО

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

В этот же день глава государства выступил с обращением по случаю начала председательства России в БРИКС. РФ в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура. Среди приоритетов также дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии. С 1 января к РФ также перешло председательство в СНГ. Из концепции, которая была опубликована российской стороной, следует, что среди основных целей станет дальнейшее повышение статуса организации на международной арене и укрепление структуры как интеграционного объединения.

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