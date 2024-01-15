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Песков отнес к «уткам» материал Bild о подготовке ФРГ к столкновению с РФ

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Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 января, в ходе брифинга отнес к «уткам» опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

«Я не стал бы комментировать это сообщение Bild. В последнее время и это издание тоже не гнушается публикации различных «уток», — отметил Песков.

Накануне, 14 января, Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной текущего года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским Вооруженным силам к июню.

После этого в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики, утверждает газета. В результате в 2025 году в «день Х» главнокомандующий НАТО, предположительно, отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса, в том числе 30 тыс. военных бундесвера. При этом об итогах возможного противостояния не говорится.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». При этом дипломат допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД.

В тот же день, комментируя «секретный план», первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что НАТО не будет хотеть вести мирную политику, пока им руководят США. Он напомнил, что РФ неоднократно показывала готовность к любым столкновениям и в случае необходимости подтвердит это снова.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, однако она готова к любым выпадам со стороны НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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