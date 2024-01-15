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В ГД после «секретного плана» бундесвера указали на нежелание НАТО идти к миру

Депутат Водолацкий: НАТО не будет хотеть мира, пока им руководит США
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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НАТО не будет хотеть вести мирную политику, пока им руководит США. Об этом «Известиям» 15 января заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне газета Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

«НАТО никогда не будет хотеть мира, пока им командует США. Поэтому все страны, которые входят в Североатлантический альянс, естественно, являются сателлитами управляемой политики англосаксов. <...> Я думаю, что гражданское общество Германии помнит историю Второй мировой войны, и если [канцлер Германии Олаф] Шольц и его команда пойдут на поводу у США, то думаю, что у канцлера будет очень короткий срок, потому что люди не захотят повторения пройденного», — сказал Водолацкий.

По его словам, РФ неоднократно показывала, что готова к любым столкновениям и в случае необходимости подтвердит это снова.

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До этого, 11 января, депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. На следующий день газета Politico сообщила, что Швеция собирается построить две подводные ударные лодки А26, которые будут патрулировать Балтийское море для «противодействия России».

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, при этом она готова к любым выпадам со стороны НАТО.

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