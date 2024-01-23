Германии следует готовиться к войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность. Об этом 22 января заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF, запись которого была опубликована на YouTube.

«А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — отметил он.

По словам Писториуса, в Прибалтике необходимо сформировать немецкую бригаду, которая бы к 2027 году стала «полностью боеспособной». Он отметил, что, по оценкам экспертов, на вооружение у страны есть три-пять лет, которые нужно активно использовать.

Ранее, 20 января, член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил цель заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в ближайшие годы. Он отметил, что подобные шаги правительство совершает с целью оправдать будущую ремилитаризацию страны, аргументируя свои действия мнимой российской угрозой.

Ранее, 15 января, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германия нуждается в начале военных действий против России для наведения страха среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва. При этом экс-депутат бундестага политолог Вальдемар Гердт рассказал, что немецкие власти пугают собственное население войной с Россией, чтобы оно отвлеклось от социальных и экономических проблем внутри страны.

Немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера 14 января сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.