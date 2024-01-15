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Экс-депутат бундестага объяснил запугивание немцев войной с Россией

Экс-депутат бундестага Гердт: немцев отвлекают от проблем, пугая войной с РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Говоря об угрозе войны между НАТО и Россией, к которой должна готовиться Германия, немецкие власти пугают собственное население, чтобы оно отвлеклось от социальных и экономических проблем внутри страны. Об этом экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт рассказал в понедельник, 15 января.

По его словам идет медиаподготовка немцев, чтобы они затянули пояса и отвлеклись от насущных проблем, поскольку «война на пороге».

«Это излюбленный политический ход, чтобы отвлечь людей от полного провала в санкционной политике, экономике и разрушенного благосостояния. Нужно создать еще большую угрозу для оправдания некомпетентности властей. Никто реально в это не верит, кроме политтехнологов, которые запускают такие вбросы», — сказал Гердт в беседе с «Абзацем».

Накануне Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским Вооруженным силам к июню, сообщает телеканал «360».

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После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики, сообщается на сайте kp.ru. В результате в 2025 году в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса, в том числе 30 тыс. военных бундесвера. При этом об итогах возможного противостояния не говорится.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии, передает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план, сообщает телеканал «Звезда».

15 января директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал немецкой газеты Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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