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В Европе объяснили стремление к военному столкновению с Россией

Филиппо: Германии нужна война с Россией как отвлекающий маневр
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 15 января заявил, что Германия нуждается в начале военных действий против России для наведения страха среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва.

По мнению политика, в Германии беспорядки, связанные со взрывными социальными волнениями, начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году.

Как отметил Филиппо, военный план, якобы разработанный бундесвером, является «крайне точным» и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза (ЕС) для предотвращения социального взрыва.

«Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал он на своей странице в социальной сети X.

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Ранее в этот день экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт рассказал, что немецкие власти пугают собственное население войной с Россией, чтобы оно отвлеклось от социальных и экономических проблем внутри страны.

Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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