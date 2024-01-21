Дурные маневры: зачем НАТО репетирует войну с Россией

В Европе стартуют крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»). В маневрах, рассчитанных на четыре месяца, будут задействованы 90 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО, а также из Швеции. При этом в альянсе ясно дают понять, что учения направлены на отработку действий по противоборству России. После неудач на украинском направлении в странах НАТО повышают ставки и переходят к тактике запугивания союзников прямым столкновением с РФ. О том, что стоит за самыми масштабными с 1988 года учениями и как на них реагируют в Москве, — в материале «Известий».

НАТО начинает самые масштабные учения с 1988 года

Самые крупные со времен "холодной войны" учения НАТО начинаются уже на этой неделе. Маневры Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024») — так называется курс боевой подготовки для западных военных — продлятся до мая 2024 года. В учениях планируют задействовать около 90 тыс. солдат из 31 страны НАТО, а также из Швеции.

О планах военного альянса на прошлой неделе рассказал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По его словам, Steadfast Defender 2024 станет "четкой демонстрацией единения, силы и решимости защищать друг друга в дополнение к приверженности одинаковым идеалам и желанию следовать букве международного права".

Суть учений — отрепетировать перемещение американских сил в сторону стран, граничащих с РФ на случай, если «разгорится конфликт с близким противником». При этом, напрямую наша страна не упоминается, тем не менее основной стратегический документ НАТО определяет прямую угрозу из Москвы как главную для всех стран альянса.

В России запланированные учения уже назвали продолжением провокационных действий со стороны НАТО. В МИД РФ заметили: несмотря на заверения стран альянса о том, что они не ищут конфронтации с Москвой, на деле происходит «демонстрация силы буквально у нашего порога».

«Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем «воображаемом» противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — заявили в ведомстве.

Кроме того, учения подобного масштаба, считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко, знаменуют собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией. Такие мероприятия существенно увеличивают риск военных инцидентов и ведут к еще большей дестабилизации в регионе.

В учениях, которые в том числе пройдут на территории Польши и стран Балтии, примут участие более 50 кораблей, порядка 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тыс. боевых машин (включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты). При этом еще в сентябре 2023 года руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр анонсировал куда меньший масштаб тренировок — речь шла о планах задействовать только 40 тыс. военных.

— Задача сейчас — восстановить коллективные действия вооруженных сил стран НАТО и восстанавливать сами вооруженные силы альянса, которые в 1990-е и 2000-е были чрезвычайно сокращены, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

В последний раз учения с подобным размахом НАТО проводили в 1988 году — тогда в них участвовали 125 тыс. военных. В XXI веке последние масштабные учения, которые можно сопоставить с нынешними, прошли в 2018 году, в них приняли участие около 50 тыс. солдат.

Для чего Запад готовится к столкновению с Россией

Одновременно с этим из Европы и США все чаще звучит риторика о потенциальном прямом столкновении на поле боя с Россией.

— Ситуация, при которой происходит создание врага, приводит к возрождению самой идеи необходимости НАТО как противовеса. К тому же, это неизбежно ведет к увеличению ассигнований на оборонную промышленность, — говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин.

Причем эксперты видят особый интерес в поддержании этой риторики именно со стороны США. В конце 2023 года противостояние с РФ пророчил президент США Джо Байден. Американский лидер утверждал, что после победы на Украине Россия якобы двинется дальше и атакует одну из стран НАТО. В этом случае американским военным, по словам нынешнего хозяина Белого дома, придется столкнуться с российской армией.

Накануне старта Steadfast Defender 2024 в странах Запада стали еще активнее заявлять о потенциальном военном конфликте с Россией, маскируя таким образом информационный поток о неудачах украинской армии. Так, командующий армией Нидерландов, генерал-лейтенант Мартин Вейнен в конце декабря заявил, что войскам необходимо больше резервистов и добровольцев.

В новом году издание Bild продолжило тему, сообщив о некоем плане, якобы разработанном в Германии на случай войны НАТО с РФ в 2025 году. О вероятности войны на прошлой неделе рассуждал и глава Минобороны Германии Борис Писториус — по его мнению, бундесвер должен стать "пригодным для противостояния". Писториус отметил, что этим предупреждением надеется встряхнуть немецкое общество.

Пока еще не член НАТО Швеция также призывает граждан готовиться воевать с Россией. Главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден сказал, что ситуация стала очень серьезной и велел переходить от слов к действиям. Впрочем, какого-то плана, в отличие от журналистов Bild, он приводить не стал.

— В НАТО, как и у нас, самоубийц нет, и никто не планирует начинать войну против ядерной державы. Никто не собирается прямо нападать на Россию, хотя давление будет оказываться всеми средствами, будет обострение противостояния в риторике, — уверен Виктор Мизин.

Среди прочих причин воинственных заявлений эксперт видит в том числе провалившееся контрнаступление ВСУ в 2023 году.

— На Украине сейчас почти нет движения по линии соприкосновения, и, конечно, Западу это не нравится. Раздается все больше голосов о мирном урегулировании конфликта. Тем не менее, реальных планов пока ни у кого нет, а за их отсутствием возникают разговоры о том, как дальше будет выстраиваться архитектура безопасности Европы, учитывая военный потенциал России, — продолжил эксперт.

Более того, не зная, как продолжить конфликт, некоторые силы в США готовы приступить к его заморозке, считает эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. По словам эксперта, для поддержания работы американского ВПК, они даже могли бы позволить Украине потерять часть территории.

— На Западе прекрасно понимают, что Россия не будет начинать конфликт. Они об этом знают и считают, что у них есть время, чтобы построить планы на будущее. Они не исключают и вероятности ведения войны на территории Европы, но в первую очередь это пропаганда в интересах ВПК, — говорит Александр Дудчак.

Пропаганда войны идет именно на западную публику, отмечают эксперты. Причем на ослабление воинственной риторики в ближайшее время рассчитывать не стоит. Хотя ситуация может измениться со сменой власти в Вашингтоне осенью 2024 года, считает Виктор Мизин.