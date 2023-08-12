Не НАТО стесняться: почему ухудшается обстановка на границах Белоруссии

В начале августа ухудшилась обстановка на границах Белоруссии. Польша решила довести численность своей армейской группировки до 10 тыс. человек . Латвия ввела усиленный режим охраны границы, Литва закрывает часть погранпереходов. Эксперты говорят, что в таких условиях возрастает риск вооруженной эскалации. «Известия» разбирались в ситуации.

Как действует Польша

Польша укрепляет воинский контингент на границе с Белоруссией. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что численность группировки увеличат в пять раз — до 10 тыс. человек. По его словам, непосредственно помогать пограничникам будет 4 тыс. военнослужащих, остальных разместят в резерве на приграничных территориях . «В течение двух лет у нас будет сильнейшая армия в Европе», — пообещал Блащак, добавив, что сейчас общая численность польских вооруженных сил достигает 170 тыс. человек, в перспективе увеличится до 300 тыс.

Вооруженные силы Польши Фото: РИА Новости/стрингер

Известно, что в июле Польша уже перебросила на границу с Белоруссией две армейские бригады. Одну расквартировали на новой базе в городе Кольно, другую — в Белой Подляске. Отдельно руководство ВС Польши сообщило о передислокации поближе к Белоруссии групп снайперов . Командование также опубликовало кадры, на которых можно увидеть военных со снайперскими винтовками.

Варшава также перебросила на приграничную территорию дополнительную технику. Известно о размещении в непосредственной близости от Белоруссии боевых вертолетов. Сообщается, что они базируются на двух позициях и готовы немедленно отреагировать на любые угрозы. «Вертолеты вооружены и готовы к бою. Пилоты очень опытные, они применяли бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Если произойдут тревожные события, они без колебаний откроют огонь », — заявил генерал Марек Соколовский.

Что делают Литва и Латвия

Похожие тенденции наблюдаются в прибалтийских республиках. В Литве сообщили, что тоже укрепят приграничный контингент , для этого на помощь пограничникам направят военнослужащих. При этом не уточняется, сколько именно солдат переместят поближе к Белоруссии.

Параллельно Литва в целом укрепляет свои вооруженные силы. Так, Вильнюс ожидает поставку 200 американских вездеходов и 300 армейских внедорожников, в следующем году готовится принять РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним . Кроме того, проводится модернизация армейской инфраструктуры, в частности, перестраивается авиабаза Зокняй. Сейчас на ней базируется патруль НАТО из нескольких истребителей, в перспективе здесь разместится большое авиационное соединение.

Вооруженные силы Литвы Фото: Global Look Press/Alfredas Pliadis

Президент Литвы Гитанас Науседа также допускает полное закрытие границы с Белоруссией. По его словам, Польше, Литве и Латвии придется совместно перекрыть всё транспортное сообщение, если ситуация с безопасностью ухудшится. Уже 15 августа перестанут работать два из шести литовских пропускных пункта . Замглавы Госпрогранслужбы Саулюс Некрашявичюс говорит, что этот шаг позволит снизить «риск столкновения с угрозами».

В свою очередь, Латвия с 11 августа усилила контроль на границе с Белоруссией. На помощь пограничникам выдвинулись вооруженные силы и полиция. Специальный режим введен на полгода. В его рамках силовики получили дополнительные полномочия. В частности, на приграничных латвийских территориях они смогут без разрешения собственников проникать на земельные участки и в дома .

В чем причины

Причин ухудшения ситуации несколько. С одной стороны, в октябре в Польше пройдут парламентские выборы. Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) стремится любыми способами сохранить власть. Представители политсилы сделали ставку на тему безопасности и принялись запугивать население угрозами с востока . Так, замглавы МИД Польши Павел Яблонский говорил, что ожидает попытки проникновения на территорию страны. По его словам, восточные соседи Польши «попытаются продемонстрировать, что могут делать всё, что захотят».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS/PRESIDENT OF BELARUS PRESS SERVI

Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл другую причину. По его словам, Польша не сама по себе нагнетает обстановку, ее подталкивают к этому Соединенные Штаты, которые заинтересованы в том, чтобы на границах Союзного государства поддерживалось постоянное напряжение . «Некоторые зарубежные политики по-прежнему мыслят категориями холодной войны. Своими провокационными заявлениями и необдуманными действиями пытаются всячески нагнетать обстановку», — вторит главе государства председатель белорусского Совбеза Александр Вольфович.

При этом в отношениях Белоруссии с соседями постоянно возникают всё новые поводы для эскалации напряженности. Так, 1 августа в Варшаве сообщили, что два белорусских армейских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. В Польше произошедшее назвали «очередным элементом эскалации напряженности». В Белоруссии отвергли обвинения, указав, что данные объективного контроля не подтверждают нарушений.

В конце июля в Польше также заявили о том, что к границам страны переброшена сотня бойцов ЧВК «Вагнер» . Якобы их разместили около Сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на нашу страну», — заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Боец ЧВК «Вагнер» Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Кроме того, в Польше и прибалтийских республиках говорят об увеличении миграционного потока со стороны Белоруссии. Например, в Варшаве с начала нынешнего года насчитали 19 тыс. попыток пересечения границы беженцами, хотя за весь прошлый год было 16 тыс. попыток. В Минске при этом постоянно говорят о нарушении в сопредельных странах прав беженцев. Так, Госпогранслужба Белоруссии опубликовала видео, на котором видно, что польские силовики раздели группу мигрантов и стреляли у них над головами.

Что говорят эксперты

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Польша готовит провокацию.

— Кто-то из польских солдат может попробовать перейти границу или выстрелить в своего белорусского коллегу. СМИ подадут эту историю в обратном порядке — как агрессию Белоруссии. Далее начнется информационная раскрутка инцидента, польские политики попробуют еще больше сплотить электорат вокруг себя. Но ситуация будет крайне опасная, может вылиться в неконтролируемую эскалацию, — отмечает эксперт.

Фото: REUTERS/Artur Widak

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов говорит, что ситуацию надо рассматривать в общем контексте.

— Мы видим, что происходит милитаризация стран НАТО , к границам России и Белоруссии подтягивают дополнительные войска и технику, проводится всё больше разнообразных учений. Это общий тренд, нельзя говорить о неких частных инициативах Польши, Литвы и Латвии. Речь идет о спланированной кампании, которая координируется Вашингтоном, — утверждает он.

Шаповалов при этом полагает, что белорусским гражданам нечего опасаться.