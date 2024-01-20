Член Совета Федерации Алексей Пушков 20 января объяснил цель заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в ближайшие годы.

Он отметил, что подобные шаги совершаются с целью оправдать будущую ремилитаризацию страны.

«Прогноз главы минобороны Германии о возможности войны с Россией через 5–8 лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, после поражения Германии во Второй мировой войне она вновь начала возрождение своей армии и военных мощностей, обосновывая это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР. Пушков считает, что сейчас ФРГ делает то же самое, аргументируя свои действия мнимой российской угрозой.

«Через 70 лет после падения Берлина, преодолев монументальный комплекс вины за Вторую мировую войну и преступления германского нацизма, немецкая политическая нация, судя по всему, хочет вернуть себе роль самой сильной военной державы Европы», — заключил он.

Ранее, 15 января, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Германия нуждается в начале военных действий против России для наведения страха среди собственного народа, избежав тем самым социального взрыва.

Экс-депутат бундестага политолог Вальдемар Гердт рассказал, что немецкие власти пугают собственное население войной с Россией, чтобы оно отвлеклось от социальных и экономических проблем внутри страны.

Немецкая газета Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера 14 января сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

15 января директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что материал Bild о якобы подготовке Германии к возможному столкновению с Россией основан на сценарии возможных учений, который попал в распоряжение журналистов. По его словам, в прошлом подобные сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и регионами, однако сейчас в них используются реальные географические наименования.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.