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Российская делегация в Вене осудила призывы Запада готовиться к войне с РФ

Жданова: призывы Запада готовиться к войне с Россией провоцируют «игру нервов»
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Звучащие на Западе призывы готовиться к войне с Россией делают международную обстановку нервной и ведут к излишней эскалации. Об этом 17 января заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Данную позицию она озвучила на 1066-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Слова дипломата приводятся на официальном сайте МИД РФ.

«Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками альянса ракетных ударов по российским объектам, отработка наступательных операций НАТО на границах Союзного государства, освоение «коллективным Западом» территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют «игру нервов» и еще больше сжимают пружину эскалации», — сказала Жданова.

В этой связи она отметила, что очередной раунд переговоров начинается на фоне продолжающейся деградации военно-политической ситуации в мире. По словам дипломата, ситуация в Европе также не становится стабильнее.

Между тем ключевые проблемы континента связаны с доктринальными установками США и НАТО о «военном сдерживании» России, подчеркнула Жданова. Она также выразила сожаление в связи с тем, что стремление нанести РФ «стратегическое поражение» лишило западных политиков рационализма.

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Ранее, 14 января, немецкая газета Bild сообщила со ссылкой на «секретный документ» бундесвера, что Германия якобы готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала это «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к «уткам» данный план.

Реагируя на публикацию, Минобороны ФРГ назвало учет различных сценариев частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО готовиться к любому варианту событий на фоне усиления наступления российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 7 января, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин также призвал граждан страны быть готовыми к войне. Он пояснил, что этот его призыв означает, что на фоне ситуации на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет.

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