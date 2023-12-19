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Путин заявил об отсутствии планов у России воевать с Европой

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Micah Wilson
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Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО, заявил 19 декабря на расширенной коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин.

«США очень беспокоило сближение России с Европой, ее пугали Москвой, но РФ не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается», — заверил президент.

Он подчеркнул, что в Белом доме и НАТО утверждают, что если на Украине Россия победит, то следующей целью России станет страна Североатлантического альянса.

Российский лидер подчеркнул, что Москве не нужны страны НАТО, «не были нужны и сейчас не нужны». В США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в НАТО.

Вашингтон решил свои задачи, оторвал Украину, разорвал отношения России с Европой, Москва не могла вести себя по-другому, подчеркнул президент.

США «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.

«США нагло, беспощадно эксплуатируют Европу, но это выбор народов тех стран и мы не будем в это вмешиваться. Но что мы будем делать — это отстаивать свои интересы», — заключил Путин.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
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Кроме того, президент подчеркнул, что поскольку страны Запада от своих целей не отказываются, то и Россия, в свою очередь, не откажется от целей специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он напомнил, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. В Киев направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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