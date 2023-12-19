Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО
Поскольку страны Запада от своих целей не отказывается, то и Россия, в свою очередь, не откажется от целей СВО. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
«Оценивая текущую ситуацию на земле на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — указал российский лидер.
Он также отметил, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, пытаясь показать хозяину результаты. По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.
«Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач», — заявил глава государства.
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