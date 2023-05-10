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Песков назвал причиной начала СВО обман России и другие ошибки Запада

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу ATV он, в частности, упомянул расширение Североатлантического альянса.

«Страны Запада действительно сделали очень много всего плохого и очень много ошибок и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, устроили <...> расширение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ», — отметил пресс-секретарь президента.

Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности определенная часть целей СВО уже достигнута.

Говоря о будущем двусторонних политических и экономических связей Москвы с западными государствами, представитель Кремля воздержался от конкретных прогнозов, объяснив это тем, что ситуация меняется крайне быстро.

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Ранее, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и Запад в уничтожении законной власти на Украине.

До этого, 26 апреля, постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов пояснил, что целью спецоперации является противостояние угрозам безопасности, которые создает НАТО непосредственно у границ России, а также защита соотечественников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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