Конфликт на Украине в большей степени касается не самого Киева, а будущего международных отношений. Об этом в среду, 26 апреля, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Сам конфликт (на Украине. — Ред.) касается даже не Украины вообще, а того, как будут формироваться международные отношения в будущем: через стабильный консенсус, основанный на балансе интересов, или через агрессивную гегемонию. Потому что невозможно говорить об Украине, не взглянув на геополитический контекст», — сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

Гатилов считает, что продолжающиеся попытки Запада доминировать над другими странами, не учитывая их интересы, особенно в сфере безопасности, провоцируют международные кризисы, такие как украинский.

Дипломат указал на то, что Москва объяснила цели проводимой спецоперации необходимостью устранить угрозы безопасности страны, которые создает НАТО непосредственно у границ России, а также защитить соотечественников от прямых угроз уничтожения и изгнания с территории.

Ранее, 20 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет только усиливаться. Он отметил, что те, кто сопротивляется этому, проиграют.

13 апреля китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше.

До этого, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что НАТО препятствует созданию альтернативных центров силы, делая мир всё более опасным. По ее словам, подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Следствием этого являются накачка Украины оружием, мотивирование ее на продолжение конфликта с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики.