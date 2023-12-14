NYT указала на намерение Запада склонить Украину к переговорам с РФ

Страны Запада надеются склонить Украину к переговорам с Россией, поскольку видят только такой способ восстановить мир. Об этом сообщила газета The New York Times в среду, 13 декабря.

«Многие официальные лица США и Европы, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — сказано в материале.

Как отмечает газета, поддержка Киева со стороны западных стран становится всё меньше. Так, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что остановит помощь Украине в случае, если победит в грядущих президентских выборах. По мнению политика, отсутствие поддержки заставит киевскую администрацию задуматься о переговорах по урегулированию конфликта.

Кроме того, по информации издания, европейские государства тоже не проявляют желания активно помогать Украине. Так, Венгрия может наложить вето на пакет помощи Киеву от Европейского Союза (ЕС).

«Вчерашний день [президент Украины Владимир] Зеленский провел в Вашингтоне, встречаясь с [президентом США Джо] Байденом и членами конгресса, надеясь убедить их продолжить отправку в его страну оружия, транспортных средств, боеприпасов и другого оборудования», — сказано в статье.

В NYT предположили, что Зеленский уже понимает последствия возможного прекращения американской поддержки. Без финансирования Запада Киев будет вынужден прекратить боевые действия и начать переговоры.

12 декабря завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили: Зеленский своей поездкой пытался доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря он в Вашингтоне встретился с представителями оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. На следующий день он посетил Белый дом, провел переговоры с его хозяином и получил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Джо Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

В этот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении для прессы пояснил, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова упомянула заявление Блинкена о том, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США. Она подчеркнула, что заявление американского дипломата не просто вводит в заблуждение, но и подтверждает то, что для Вашингтона «Украина — возможность набить карманы».

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.