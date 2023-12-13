Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

В новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении для прессы, опубликованном на сайте правительства во вторник, 12 декабря.

«Возможности, предусмотренные в сегодняшнем пакете, включают в себя боеприпасы ПВО, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы (в том числе 155 мм и 105 мм)», — перечислил он.

Кроме того, по словам госсекретаря, Киеву будут предоставлены противотанковые боеприпасы, ракеты, а также барьеры HESCO, которые представляют собой современный вариант габиона (наполненного песком укрепления), позволяющий быстро выстроить защиту от обстрелов.

«Если конгресс не примет меры по предоставлению дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы сможем предоставить Украине», — напомнил Блинкен.

Он также повторил призыв к конгрессу США продолжить поддержку киевской стороны конфликта.

Ранее в этот день президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Перед этим Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн.

12 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова упомянула заявление Блинкена о том, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США. Она подчеркнула, что заявление американского дипломата не просто вводит в заблуждение, но и подтверждает то, что для Вашингтона «Украина — возможность набить карманы».

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.