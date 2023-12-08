Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США

Около 90% американских средств на военную помощь Украине было в действительности направлено в ВПК США. Об этом 7 декабря сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

«Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, <...> то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США <...>, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест», — отметил глава ведомства.

Именно поэтому США необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Украине, заключил Блинкен.

7 декабря Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины. Сообщается, что администрация США разработала «межведомственную группу, которая будет поддерживать промышленность, украинских и других партнеров и пытаться получить рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для украинской оборонной промышленности».

6 декабря стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование

Ранее, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024-м ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год. Фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

До этого, 26 ноября, эксперт по вопросам обороны, заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте Йохан Вадефуль, оценивая запасы оружия в Германии, отметил, что основные подразделения бундесвера в случае конфликта смогут воевать только два дня. Политик призвал ускорить закупки для собственных вооруженных сил на фоне передачи оружия Украине. По его мнению, поставки вооружений Киеву привели к дефициту оружия у армии ФРГ.