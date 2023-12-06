США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. Об этом 6 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

«Этот пакет, собранный из ограниченных ресурсов, которые у нас остались для помощи Украине, предусматривает выделение вооружений и снаряжения на сумму до $175 млн», — сказано в заявлении.

Блинкен отметил, что пакет помощи США Украине включает реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.