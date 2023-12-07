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Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины

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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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Власти США продолжают работать над поддержкой военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 6 декабря сообщалось в заявлении, опубликованном Белым домом.

В заявлении сообщается, что администрация США разработала «межведомственную группу, которая будет поддерживать промышленность, украинских и других партнеров и пытаться получить рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для украинской оборонной промышленности».

Отмечается, что туда входят представители Госдепартамента, Пентагона и министерства торговли США.

Помимо этого, американские власти при поддержке конгресса планируют направить советника в министерство стратегической промышленности Украины для поддержания и ускорения перехода к оперативно совместимым ВС, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

6 декабря стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование

Ранее, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024-м ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год. Фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве.

До этого, 26 ноября, эксперт по вопросам обороны, заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте Йохан Вадефуль, оценивая запасы оружия в Германии, отметил, что основные подразделения бундесвера в случае конфликта смогут воевать только два дня. Политик призвал ускорить закупки для собственных вооруженных сил на фоне передачи оружия Украине. По его мнению, поставки вооружений Киеву привели к дефициту оружия у армии ФРГ.

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