Глава ЕК признала невыполнение Европой плана по производству снарядов

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз (ЕС) не выполнил собственный план по производству 1 млн снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024-м ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год. Об этом она заявила 30 ноября, сообщает Reuters.

«Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году», — сказала политик на заседании Европейского оборонного агентства.

Фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве. Она добавила, что проблемы Украины в конфликте не говорят о том, что помощь Киеву надо снизить, а стали подтверждением необходимости помогать ему.

«Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она также будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал», — добавила она.

Ранее, 29 ноября, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Двумя днями ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. В частности, подготовка к полетам на истребителях F-16 идет не так быстро, как следовало бы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.