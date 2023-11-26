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Немецкий депутат оценил обороноспособность бундесвера в два дня боев

Немецкий депутат Вадефуль: бундесвер сможет воевать только два дня
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Основные подразделения бундесвера в случае конфликта смогут воевать только два дня, заявил заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в немецком парламенте, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль изданию Aussiedlerbote в воскресенье, 26 ноября.

Политик призвал ускорить закупки для собственных вооруженных сил на фоне передачи оружия Украине. По его мнению, поставки вооружений Киеву, которые он назвал правильным и целесообразным решением, привели к дефициту оружия у армии ФРГ.

«Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат», — сказал Вадефуль.

Он призвал власти «побеспокоиться о том, чтобы такого плохого положения не было». Также депутат отметил, что процесс совершенствования бундесфера едва начался.

«Он застопорился с самого начала, и это, конечно, сейчас в том числе в ответственности Бориса Писториуса (главы минобороны ФРГ. — Ред.). Я вижу громкие заявления, но мало реальных действий, которые бы способствовали заявленному самим министром укреплению военного потенциала», — продолжил Вадефуль.

Депутат обратил внимание, что Берлин заказывает технику и вооружения, но армия пока ничего не получила, что неприемлемо с точки безопасности. По его мнению, армия ФРГ нуждается в объеме вооружений, в несколько раз превосходящем то, что было передано Украине.

«Мы не сможем обеспечить эффективную общегосударственную оборону без необходимого кадрового состава», — призвал он к введению всеобщей воинской обязанности.

Ранее, 25 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. В этот же день тысячи человек вышли в Берлине на акцию против поставок оружия Киеву.

При этом 21 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.

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Немецкое издание Der Tagesspiegel в тот же день отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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