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В Берлине тысячи человек вышли на акцию против поставок оружия Киеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тысячи человек вышли на акцию за урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву, сообщает 25 ноября корреспондент «Известий».

Демонстрация «Нет войнам — остановить безумие наращивания вооружений — формировать мирно и справедливо будущее» состоялась у Бранденбургских ворот.

Участники акции пришли с плакатами с призывами к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также с критикой действий Североатлантического альянса.

«Я понимаю, что они [политики] выполняют свою работу, но страдают и умирают обычные люди, а богатые становятся богаче. Поэтому мы должны против этого восставать», — заявила участница протеста Катя Айтельхубер.

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Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом.

При этом 21 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.

Немецкое издание Der Tagesspiegel в тот же день отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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