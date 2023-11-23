В Германии поставили под вопрос финансовую помощь Украине

Военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с бюджетом в Германии. Об этом 21 ноября сообщило Der Tagesspiegel.

Как издание писало 20 ноября, в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен.

«Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, важно продолжать и усиливать всестороннюю поддержку Украины», — подчеркнул в беседе с Der Tagesspiegel член бюджетного комитета Себастьян Шефер.

Если согласовать бюджет не удастся, то Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), говорится в публикации.

В статье также указывается, что, помимо уже поставленных Киеву танков Leopard 2, никакие основные боевые танки отправляться больше не будут.

«Имея на складе чуть более 320 единиц, оборонная готовность Германии уже считается ограниченной. <…> Вполне вероятно, что в общей сложности чуть более 100 старых моделей Leopard 1A5 из промышленных запасов будут отремонтированы и доставлены к середине следующего года», — отметили авторы.

Украинской армии приходится использовать поставляемые западными странами танки очень осторожно, поскольку каждый из них представляет собой значительную потерю. Кроме того, у Киева нет возможности вести ремонтные работы, в связи с чем поврежденную технику приходится отправлять в Литву, заключило издание.

Ранее в этот день The Wall Street Journal отметила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года. По информации издания, правительство канцлера Германии Олафа Шольца предоставило гарантии Европейскому союзу (ЕС) по поддержке четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд.

До этого, 21 ноября, телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сделанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 ноября сказала, что в ФРГ обещают значительно нарастить поддержку Украины в следующем году. По ее словам, помощь продолжится даже в это время, когда Европа борется с палестино-израильским конфликтом. Тогда же стало известно, что Германия направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.