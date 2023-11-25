Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
Мир
Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции
Экономика
Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции
Общество
Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Мир
Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы
Общество
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
Мир
Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников
Мир
Азаров заявил об ожидании Украиной отмашки Запада по переговорам с РФ
Общество
В Москве открылся первый магазин Desport на месте Decathlon
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области
Мир
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Мир
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
Мир
Заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии
Мир
В США сообщили о низком боевом духе на Украине
Сюжет:

Шольц заявил о продолжении ФРГ курса на поддержку Украины

Шольц: ФРГ продолжит поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом
0
Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом, заявил 25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бранденбурге.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Мы сделаем всё возможное, чтобы смягчить экономические последствия [конфликта]», — приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц добавил, что Берлин при этом также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

Я вас любить не обнищал: Европа думает, как помогать Украине
Франция балансирует, Германия хочет тратить больше

Ранее, 21 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.

При этом немецкое издание Der Tagesspiegel в тот же день отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023