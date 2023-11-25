Шольц заявил о продолжении ФРГ курса на поддержку Украины

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом, заявил 25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бранденбурге.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Мы сделаем всё возможное, чтобы смягчить экономические последствия [конфликта]», — приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц добавил, что Берлин при этом также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

Ранее, 21 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.

При этом немецкое издание Der Tagesspiegel в тот же день отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд. Если согласовать бюджет не удастся, Киев не получит денег, а бундесвер не сможет восполнить дефицит вооружения, переданного украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.