Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Украине

Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину необходимой военной помощью на протяжении всего времени, пока у Вашингтона будет возможность на это, заявил 12 декабря американский лидер Джо Байден.

«США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть возможность, но без дополнительной помощи средства у Соединенных Штатов закончатся скоро», ― заявил президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, Байден заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Сегодня завершается второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. 12 декабря в расписании Зеленского был запланирован визит в Белый дом, а также встреча с сенаторами и спикером палаты представителей США.

Во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. При этом на вопрос журналистов, может ли победить Украина в вооруженном конфликте, американский лидер лишь усмехнулся и пожал плечами.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.