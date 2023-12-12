В США предупредили Зеленского о менее доброжелательном приеме в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется с менее доброжелательной, чем в 2022 году, аудиторией в конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи Киеву, об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) 12 декабря.

Издание отмечает, что год назад Зеленского в конгрессе «встречали бурными овациями».

«Во вторник, когда он вернется на Капитолийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией», — сообщается в статье.

Сообщается, что Зеленский будет выступать перед конгрессом на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик», а некоторые законодатели и всё большая часть американской общественности начинают относиться скептически к дальнейшей помощи Украине.

При этом у законодателей «времени остается всё меньше», поскольку конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернется к работе лишь в начале января.

Республиканцы, как пишет газета, хотят, чтобы Зеленский четко изложил свою «стратегию победы», и выступают за «более разумное» финансирование Украины.

«Я пытаюсь добиться того, чтобы финансирование было правильного объема, но мы видим, что обе стороны упираются. Они продолжают просить обо всем», — сообщил газете сенатор-республиканец от Калифорнии Майк Гарсия.

Часть конгресса уверена, что пакет военной помощи удастся согласовать и принять лишь в 2024 году. По словам сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина, «это будет январское упражнение».

Издание пишет, что Зеленский решил лично заняться урегулированием вопроса о помощи в тот же день, когда сенат отклонил законопроект. По словам анонимного представителя Белого дома, обсуждение визита президента Украины началось 6 декабря. 9 декабря подготовка была завершена, а уже на следующий день американская администрация официально объявила о грядущем визите.

Источники издания утверждают, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Он попытается склонить Вашингтон к оказанию Украине военной и финансовой помощи, говорится в материале.

В этот же день в Кремле заявили, что будут внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их встреча не изменит ход движения спецоперации по защите Донбасса.

Накануне, 11 декабря, украинский президент обрушился с критикой на конгресс и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь. Тогда же американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс признался, что поведение Зеленского — это «самый бесстыжий фарс», какой он видел за год работы в сенате.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.