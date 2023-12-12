Зеленский вновь попросил у конгресса США вооружение для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на конгресс США и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь. Об этом 11 декабря украинский лидер заявил во время выступления в Национальном университете обороны (NDU) в столице Соединенных Штатов.

«Мы знаем, что делать, и вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся, что можем рассчитывать на вас», ― приводит слова Зеленского телеканал NBC.

Президент заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится ожидать в течение недель и месяцев необходимое уже сейчас вооружение.

«Системы ПВО Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — всё это поможет нашим войсками продвинуться на земле», ― добавил Зеленский.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден предложил Зеленскому провести встречу в Белом доме, чтобы обсудить нужды Киева.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.