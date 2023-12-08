В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год

Сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, который начался в стране два месяца назад. Об этом сообщается в документе, опубликованном в четверг, 7 декабря, комитетами по делам вооруженных сил обеих палат американского конгресса.

«Обеспечение национальной обороны [США] — важнейшая обязанность конгресса <...> Наша страна сталкивается с беспрецедентными угрозами со стороны Китая, Ирана, России и Северной Кореи. Крайне важно, чтобы мы действовали сейчас, чтобы защитить нашу национальную безопасность», — указали американские законодатели.

Согласно данным проекта, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Ранее, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине.

В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.