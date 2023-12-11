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Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден предложил своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Белом доме. Об этом 10 декабря сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

На повестке встречи стоит «жизненная необходимость» продолжать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Также лидеры обсудят нужды Киева.

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Ранее визит Зеленского в США состоялся 21 сентября. Он встретился с членами конгресса, а также посетил Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Издание Axios обратило внимание на то, что Зеленскому оказали в конгрессе США «холодный прием».

22 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что визит Зеленского в Вашингтон преследовал только одну цель — получить финансирование. Он призвал американское руководство «проснуться» и начать отстаивать интересы Соединенных Штатов.

Между тем подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен рассказал 23 сентября, что украинский президент разочаровался после своей поездки в США, поскольку не смог добиться практически никаких значительных результатов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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