Конгрессивный диссонанс: кто в США стопорит поддержку Киева

В Вашингтоне до сих пор не могут договориться о военной поддержке Киева, сдвигая фокус на Ближний Восток и на противостояние с Китаем. Новый пакет на миллиарды долларов помимо помощи Израилю теперь зависит еще и от финансирования безопасности на границе с Мексикой. Тем временем в Японии лидеры G7 обсудили с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине, а глава британского МИДа Дэвид Кэмерон попытается убедить конгрессменов США продолжать снабжать Киев. Как меняется подход западных стран к украинскому конфликту — в материале «Известий».

Помощь США Украине подходит к критической отметке

США всё еще рассчитывают согласовать пакет помощи Киеву до конца 2023 года. Ранее в палате представителей так и не смогли одобрить пакет в $106 млрд, который еще в октябре лично запросил президент Джо Байден. Глава Белого дома включил $61,4 млрд Украине, $14,3 млрд Израилю, а остальное должно было пойти на обеспечение безопасности США на границе с Мексикой и интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Республиканцы настаивали на выделении помощи Украине и Израилю по отдельности, с чем не были не согласны демократы.

В связи с этим в сенате решили представить свой «мегапакет». Демократы, контролирующие верхнюю палату конгресса, разработали законопроект на сумму $110,5 млрд, отвечающий просьбе Байдена. Однако даже в случае согласования его всё равно могут проигнорировать республиканцы палаты представителей, которые всё это время требуют от администрации президента объяснить, куда конкретно уходят деньги, предоставляемые Киеву.

При этом еще до заседания были заявления о том, что шансов на его принятие практически нет из-за разногласий республиканцев и демократов.

Камнем преткновения стали пункты об охране южной границы США. Республиканцы хотят разделить помощь Израилю и Украине, но при этом связать поддержку Киева с финансированием безопасности на границе с Мексикой в борьбе с нелегальной миграцией. Нынешние предложения им кажутся недостаточными для решения последней и других сопутствующих проблем (к примеру, наркотрафика через мексиканскую границу).

То есть если по вопросу Израиля в целом обе партии придерживаются схожих позиций, то в случае с Украиной республиканцы хотят, чтобы защита границ Штатов была так же важна, как и поддержка Киева в конфликте.

«Если мы собираемся беспокоиться о границе в Украине, мы также должны позаботиться об американской границе», — заявил ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Перед голосованием в сенате, которое было запланировано на 6 декабря, состоялся закрытый брифинг. The New York Times описала его как крикливую перепалку между представителями двух партий. Всё закончилось тем, что несколько видных республиканцев с шумом покинули заседание — демократы в очередной раз не захотели удовлетворить их требования. Показательным в негативным смысле вышло и выступление на брифинге по видеосвязи Владимира Зеленского — его не было. Президент Украины отказался от участия в последнюю минуту.

4 декабря Белый дом направил письмо американским конгрессменам. В нем законодателей проинформировали, что без принятия запрошенного администрацией пакета помощи Украине к концу года средств на это не останется. Это подтверждают и в Киеве. Politico процитировала неназванного советника Зеленского: «Мы на пределе возможностей с точки зрения существующего финансирования. Его хватит лишь до конца декабря». Некоторые из конгрессменов также публично сомневаются, что Киев получит финансирование до конца года.

Повлиять на конгресс пытается и правительство США. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в случае провала голосования в сенате «откроется ящик Пандоры агрессии» по всему миру. Тем временем министр финансов Джанет Йеллен сказала, что ответственность за поражение Украины будет нести именно конгресс.

Однако у Белого дома всё же есть лазейка. В частности, месяц назад было объявлено о пакете военной помощи Украине на $425 млн. Здесь речь идет о поддержке, которая возможна благодаря механизму PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет президенту передавать запасы из федеральной собственности без согласования с конгрессом, пояснил ранее «Известиям» американист Константин Суховерхов.

Что происходит с международной поддержкой Киева

Над помощью Киеву действительно стягиваются тучи, причем не только в США. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус резко ответил на вопрос в интервью телеканалу ZDF, означает ли недостаточная военная помощь Украине то, что Запад не в состоянии «дать отпор»: «Мы, во-первых, не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса». Заявление было сделано на фоне бюджетного кризиса в Германии, который, по мнению немецких СМИ, поставил под угрозу планы по увеличению помощи Украине. Однако 25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Берлин продолжает поддерживать Киев.

К слову, в Японии 6 декабря прошел экстренный онлайн-саммит лидеров стран G7. Поучаствовать в видеоконференции пригласили и Владимира Зеленского, чтобы, в частности, обсудить ситуацию с поддержкой Киева.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились запретить импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России», к 1 января 2024 года. Более того, с 1 марта будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Тем временем вновь вступивший в должность главы МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в Вашингтон для встречи с Блинкеном и конгрессменами из обеих партий. Министр пообещал убедить сильнейшего британского союзника по НАТО продолжить помогать Украине. «Европейская безопасность — это безопасность Америки», — отметил министр перед визитом. Переговоры с Кэмероном привлекают дополнительное внимание, учитывая роль Великобритании как движущей силы «украинского проекта». В ноябре лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что экс-премьер Борис Джонсон в 2022 году отговорил Киев от заключения мира с Москвой, в том числе после многообещающих переговоров в Стамбуле.

— Великобритания — самая воинственная среди западных держав. В последние годы она заключила отдельные оборонные пакты не только с Украиной, но и с Польшей, Францией и Швецией. Фактически эскалация боевых действий, вызвавшая вмешательство РФ, могла быть спланирована Лондоном. В частности, в октябре 2021 года Зеленский встречался с главой МИ-6. Сразу после этого обстрелы Донбасса со стороны Украины резко усилились. Что касается Кэмерона, то его первый зарубежный визит после избрания был нанесен именно в Киев, что ярко иллюстрирует приоритеты его кабмина, — рассказал «Известиям» основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер.

Однако эксперт подчеркивает, что у Великобритании нет ни военной, ни экономической мощи, чтобы влиять на ключевые события. Поэтому главный инструмент Лондона — «особые отношения» с США, которые и продолжит развивать Кэмерон.

Под «особыми отношениями» подразумевается в том числе альянс двух стран в эпоху холодной войны, когда они вместе пытались противостоять СССР. Как подчеркивает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, Россия, а также Китай сейчас стали «врагами свободного мира», а потому лидеры США и Великобритании снова намерены создать против них альянс.

— Сейчас Россия и Китай имеют прочные торговые связи и растущее влияние во всем мире, и США и Великобритания не могут этому помешать. Поэтому они хотят представить свои действия на Украине как часть некоего морального крестового похода. На самом деле это отчаянная попытка восстановить ускользающую власть и вернуться в эпоху доминирования и даже колониализма. Именно они провоцируют ненужные и весьма кровавые конфликты с целью ослабить геостратегических соперников, — поделился мнением с «Известиями» Джереми Кузмаров.

В Европе в целом к дальнейшей поддержке Киева относятся по-разному.

Например, Венгрия с начала СВО отказывается оказывать военную помощь Украине. В Словакии после прихода к власти Роберта Фицо также заявили о том, что Братислава не будет поддерживать соседнюю страну.

Как долго продлится спонсирование Западом

Интенсивность и объемы поддержки Украины, очевидно, снижаются. В первую очередь это связано с истощением ресурсов, как технических, так и финансовых.

— Масштабная передача вооружения Украине в первые месяцы была сопряжена с тем, что американцы подчищали свои склады. Сейчас ресурсы почти исчерпались. А чтобы реализовывать большие поставки, нужно заключать контракты. Никакой бизнес не будет вкладываться в расширение производства, если, скажем, завтра конфликт на Украине закончится, — обратил внимание директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Немаловажно, что сейчас начинается активная часть предвыборного года в США и все будут говорить о расходах и заключении новых контрактов, конечно, с оглядкой на это. Кроме того, и демократы, и республиканцы могут сосредоточиться на других «популярных» направлениях повестки, например на Китае. Во время недавнего интервью Такеру Карлсону член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин рассказала, что даже некоторые консерваторы в конгрессе считают: война между Соединенными Штатами и КНР разразится в течение пяти лет.

— Цена происходящего на Украине для США высока. Например, они потратили на нее больше, чем на все свои дороги и мосты с февраля 2022 года. Нет сомнений в том, что такие ошибочные приоритеты вызывают недовольство и растущее давление с целью изменить курс. Более того, США сталкиваются с проблемами на Ближнем Востоке, и, судя по всему, их политический истеблишмент глубоко привержен противостоянию с Китаем, — заметил Алекс Крайнер.

Среднестатистический американец не понимает, почему его кровно заработанные доллары должны идти на поддержку иностранной армии, которая потерпела неудачу в контрнаступлении и чей лидер подбадривал ветерана СС в канадском парламенте, резюмировал Кузмаров. В США существует множество других серьезных проблем, в том числе в области образования, здравоохранения или окружающей среды.