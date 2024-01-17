 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Армия
Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО
Мир
Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Общество
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Мир
Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
/

«Регулярно сталкиваемся с провокациями сторонников киевского режима»

Посол России в США Анатолий Антонов — о выходках представителей украинской диаспоры и организации выборов президента РФ для живущих в Соединенных Штатах россиян
Фото: предоставлено посольством России в Вашингтоне
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проживающие в Соединенных Штатах россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ, для них 17 марта откроют три избирательных участка (в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне). Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры. Как будет обеспечиваться безопасность российских избирателей во время выборов и почему было решено отказаться от выездного голосования — в эксклюзивном интервью посла «Известиям».

«Мы развернули масштабную работу по подготовке к выборам»

— Как посольство России ведет подготовку к проведению голосования российских граждан в Соединенных Штатах на президентских выборах в марте?

С 15 по 17 марта этого года состоится важнейшее событие в политической жизни нашей страны — выборы президента России. Одновременно они служат основополагающим атрибутом демократии. В новейшей российской истории ход избирательной кампании всегда отличался повышенной активностью граждан вне зависимости от того, где они проживают. Задача посольства — обеспечить реализацию электоральных прав россиян, находящихся в настоящее время в США.

Мы развернули масштабную работу по подготовке к выборам. Действуем в строгом соответствии с положениями отечественного законодательства, соблюдаем законы страны пребывания. Находимся в постоянном контакте с ЦИК РФ, комиссией МИДа по организации выборов.

голосование
Фото: REUTERS/Kevin Wurm

— Сколько избирательных участков будет открыто на территории США? Как они будут работать?

В Соединенных Штатах планируем открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. В качестве даты проведения выборов определено 17 марта. График работы участков будет размещен позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений.

Приглашаем соотечественников, планирующих участвовать в голосовании, внимательно ознакомиться с информацией на сайте посольства и в наших официальных аккаунтах в Telegram, во «ВКонтакте» и в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. — «Известия»).

Выборы-2024: как голосовать военным и жителям новых регионов
Будет или нет амнистия перед выборами президента России

— Есть ли какие-то прогнозы по явке избирателей во время выборов в марте?

— Сейчас сложно спрогнозировать явку российских избирателей в США. Тем более что есть объективные причины, которые создают препятствия для волеизъявления российских граждан. Одна из них — отсутствие генконсульств на Западном побережье, где традиционно проживает достаточно много россиян. Вторая — нецелесообразность организации выездного голосования. Связано это с вопросами физической безопасности. Из-за оголтелой русофобии, а также регулярно поступающих угроз в наш адрес решено отказаться от этой практики. На это не последнее влияние оказало сокращение численности сотрудников вследствие массовых высылок наших дипломатов.

Однако, несмотря ни на какие препоны, мы сделаем максимум, чтобы как можно больше российских граждан могли воспользоваться своим конституционным правом.

полиция
Фото: REUTERS/Leah Millis

«Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры»

— Как обстоит ситуация с обеспечением безопасности российских загранучреждений, в которых будут открыты избирательные участки? Гарантировали ли правоохранительные органы Соединенных Штатов ее обеспечение для россиян во время выборов?

Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений. Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры, а также «сочувствующих» из числа американских граждан и так называемых релокантов.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений. Рассчитываем, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости к российским загранучреждениям. Исходим из того, что американские власти не только на словах, но и на деле продемонстрируют приверженность принципам демократии и предпримут все необходимые меры для обеспечения проживающим в Соединенных Штатах россиянам права проголосовать на выборах президента России.

город
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

— Ожидаются ли на избирательных участках в США наблюдатели, представители СМИ? Какие организации они будут представлять?

— Согласно последним разъяснениям ЦИК РФ, Центризбирком разослал приглашения другим странам для участия в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года. Однако речь идет только о представителях избирательных органов дружественных стран, а также международных профильных организаций.

Ожидаем, что освещать работу на избирательных участках в Соединенных Штатах будут сотрудники аккредитованных здесь российских СМИ, включая уважаемый нами Мультимедийный информационный центр «Известия».

Не исключаем появления на участках наблюдателей от российских политических партий. По формату их нахождения и условиям работы будем ориентироваться на рекомендации ЦИК.

Справка «Известий»

В середине ноября 2023 года в России вступил в силу закон, который в том числе определяет порядок проведения голосования на участках за рубежом. Так, начало, конец и продолжительность голосования, согласно документу, могут быть изменены по решению главы диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ. Срок образования избирательных участков за рубежом — 24 января, однако комиссия имеет право принимать соответствующие решения вплоть до пяти дней до даты выборов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир