«Регулярно сталкиваемся с провокациями сторонников киевского режима»

Проживающие в Соединенных Штатах россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ, для них 17 марта откроют три избирательных участка (в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне). Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры . Как будет обеспечиваться безопасность российских избирателей во время выборов и почему было решено отказаться от выездного голосования — в эксклюзивном интервью посла «Известиям» .

«Мы развернули масштабную работу по подготовке к выборам»

— Как посольство России ведет подготовку к проведению голосования российских граждан в Соединенных Штатах на президентских выборах в марте?

— С 15 по 17 марта этого года состоится важнейшее событие в политической жизни нашей страны — выборы президента России. Одновременно они служат основополагающим атрибутом демократии . В новейшей российской истории ход избирательной кампании всегда отличался повышенной активностью граждан вне зависимости от того, где они проживают. Задача посольства — обеспечить реализацию электоральных прав россиян, находящихся в настоящее время в США .

Мы развернули масштабную работу по подготовке к выборам . Действуем в строгом соответствии с положениями отечественного законодательства, соблюдаем законы страны пребывания. Находимся в постоянном контакте с ЦИК РФ, комиссией МИДа по организации выборов.

Фото: REUTERS/Kevin Wurm

— Сколько избирательных участков будет открыто на территории США? Как они будут работать?

— В Соединенных Штатах планируем открыть три избирательных участка : в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. В качестве даты проведения выборов определено 17 марта . График работы участков будет размещен позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений.

Приглашаем соотечественников, планирующих участвовать в голосовании, внимательно ознакомиться с информацией на сайте посольства и в наших официальных аккаунтах в Telegram, во «ВКонтакте» и в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. — «Известия»).

— Есть ли какие-то прогнозы по явке избирателей во время выборов в марте?

— Сейчас сложно спрогнозировать явку российских избирателей в США. Тем более что есть объективные причины, которые создают препятствия для волеизъявления российских граждан . Одна из них — отсутствие генконсульств на Западном побережье , где традиционно проживает достаточно много россиян. Вторая — нецелесообразность организации выездного голосования. Связано это с вопросами физической безопасности . Из-за оголтелой русофобии, а также регулярно поступающих угроз в наш адрес решено отказаться от этой практики. На это не последнее влияние оказало сокращение численности сотрудников вследствие массовых высылок наших дипломатов.

Однако, несмотря ни на какие препоны, мы сделаем максимум, чтобы как можно больше российских граждан могли воспользоваться своим конституционным правом .

Фото: REUTERS/Leah Millis

«Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры»

— Как обстоит ситуация с обеспечением безопасности российских загранучреждений, в которых будут открыты избирательные участки? Гарантировали ли правоохранительные органы Соединенных Штатов ее обеспечение для россиян во время выборов?

— Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась . Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений. Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры , а также «сочувствующих» из числа американских граждан и так называемых релокантов.

Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений. Рассчитываем, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости к российским загранучреждениям. Исходим из того, что американские власти не только на словах, но и на деле продемонстрируют приверженность принципам демократии и предпримут все необходимые меры для обеспечения проживающим в Соединенных Штатах россиянам права проголосовать на выборах президента России.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

— Ожидаются ли на избирательных участках в США наблюдатели, представители СМИ? Какие организации они будут представлять?

— Согласно последним разъяснениям ЦИК РФ, Центризбирком разослал приглашения другим странам для участия в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года. Однако речь идет только о представителях избирательных органов дружественных стран , а также международных профильных организаций.

Ожидаем, что освещать работу на избирательных участках в Соединенных Штатах будут сотрудники аккредитованных здесь российских СМИ, включая уважаемый нами Мультимедийный информационный центр «Известия».

Не исключаем появления на участках наблюдателей от российских политических партий. По формату их нахождения и условиям работы будем ориентироваться на рекомендации ЦИК.