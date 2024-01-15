Выборы-2024: как голосовать военным и жителям новых регионов

В 2024 году в России пройдут восьмые по счету выборы главы государства, новый президент будет возглавлять страну вплоть до 2030 года. Голосование продлится с 15 по 17 марта, при этом впервые в истории России президента будут выбирать в течение трех дней. Отдать свой голос граждане смогут как в очном, так и в дистанционном формате — для этого потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг». О том, как пройдут выборы в новых регионах, как голосовать военным и гражданам за рубежом — в материале «Известий».

Как голосуют военные в России

Особенности участия военнослужащих в выборах обусловлены специфическим характером службы. В связи с этим в порядке исключения допускается образование избирательных участков непосредственно на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных местностях. При этом служащие, не имеющие возможности прибыть на избирательный участок, имеют право получить открепительное удостоверение и проголосовать в удобном для себя участке. Однако это право можно получить максимум за 20 дней до старта голосования.

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Кроме того, участковая комиссия обязуется организовать место голосования для военнослужащих, которые не могут самостоятельно прибыть на участок по уважительным причинам. Досрочное голосование, проводимое не ранее чем за 15 дней до дня выборов, доступно военнослужащим из списка избирательных участков, образованных на находящихся в плавании кораблях и судах Военно-морского флота, а также в иных воинских частях, расположенных в труднодоступных местностях.

В ближайшее время Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уточнит, как будут голосовать военные, находящиеся в зоне боевых действий. Предположительно, они смогут выбрать президента на экстерриториальных участках, как это было организовано в ходе единого дня голосования в сентябре 2023 года.

Согласно информации на официальном сайте Минобороны России, военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части и не имевшие возможности получить открепительное удостоверение, могут проголосовать на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.

Голосовать на выборах это обязанность или право, может ли кандидат голосовать сам за себя

Действующая Конституция предусматривает, что участие в выборах является правом, а не обязанностью для граждан РФ. К голосованию допускаются все совершеннолетние россияне. При этом в основном законе отмечается, что кандидат в президенты также является гражданином, а значит, обладает избирательным правом и может проголосовать за любого кандидата, включая самого себя

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Так, Владимир Путин принимал участие во всех выборах, включая последние. В 2018 году по традиции он отдал свой голос в здании Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте на избирательном участке № 2151 в Москве. В этом же месте Путин голосовал на выборах президента РФ в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Выборы-2024: как должно быть организовано голосование В марте 2024 года впервые будет доступно дистанционное электронное голосование

Президент Российской Федерации избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Начиная с 29 января текущего года избиратели смогут зарегистрироваться в системе «Мобильный избиратель», чтобы заполнить бюллетень в регионе, где они будут находиться в дни выборов. В это же время стартует регистрация на дистанционное электронное голосование.

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где действует военное положение, ЦИК утвердила особые правила для выборов. В новых регионах избирательные комиссии будут самостоятельно устанавливать перечень документов, использование которых допустимо при голосовании для идентификации избирателя , так как не все успели получить российский паспорт. При угрозе жизни члены УИК могут приостановить работу на любом этапе. Кроме того, осенью 2023 года ЦИК одобрила новые формы голосования для этих территорий: избиратели Донбасса смогут голосовать на придомовых и передвижных участках.

В ноябре 2023 года Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Так, были конкретизированы положения, касающиеся видео- и фотосъемки на участках избирателей. Теперь производить съемку смогут исключительно уполномоченные граждане в соответствии с законодательством России. Также введен запрет на съемку избирательных участков в воинских частях. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Будет ли амнистия перед выборами президента или нет

Еще в 2018 году во время «прямой линии» Владимир Путин высказал идею, что не нужно объявлять амнистию в честь президентских выборов. Путин добавил, что амнистия объявляется не им, а парламентом. Он поддерживает такие инициативы, но они должны быть обусловлены внутренними причинами, а не «внешними обстоятельствами, и даже такими важными внутриполитическими событиями, как выборы президента».

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Между тем, в Госдуме вопрос об амнистии некоторых категорий женщин начали прорабатывать в конце прошлого года, после заседания Совета по правам человека (СПЧ). Напомним, 4 декабря член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом попросила его отпустить на свободу всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления, а также всех женщин, которые впервые совершили ненасильственные преступления и по делам которых нет потерпевших или потерпевшие не против их освобождения.

Владимир Путин в ответ заявил, что необходимо по этому вопросу необходимо принять решения. «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — отметил президент.

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Как проголосовать за границей: избирательные участки за рубежом

При этом россияне, оказавшиеся за границей, должны будут голосовать только очно в посольствах и консульствах: для них онлайн-форма не предусмотрена, однако разрешено досрочное голосование. Избирательные участки для выборов президента России за границей должны появиться до 24 января, при этом досрочное голосование стартует 1 марта . Для голосования за рубежом подготовят более 900 тыс. бюллетеней.

Возможность дистанционного голосования в 2024 году за границей отсутствует ввиду вероятных хакерских атак. Так, на сентябрьских выборах 2023 года на систему дистанционного электронного голосования было совершено более 27 тыс. DDoS-атак. На данный момент, рассматривается также невозможность открыть участки на территориях недружественных стран. Конечное решение будет принято исходя из ситуации в конкретной стране и возможности обеспечения безопасности избирателей. А 15 января в Госдуме заявили, что выявили многочисленные факты вмешательства иноагентов в предстоящие выборы президента РФ.